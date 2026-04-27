بسبب التوترات الإقليمية.. الغزو الكهربائي الصيني يكتسح الأسواق الأوروبية

ساهمت التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في دفع الأسواق الأوروبية نحو زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية ، وذلك في ظل المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود التقليدي.



وأشار تقرير اقتصادي إلى أن الاضطرابات في المنطقة أدت إلى تسريع وتيرة التحول نحو في لتأمين استقلاليتها في مجال النقل، حيث وجدت الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية فرصة سانحة لتوسيع حصتها السوقية بفضل تنافسية أسعارها وتطور تقنياتها.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية التي تتأثر بالنزاعات الإقليمية، مما يجعل البدائل الكهربائية من خياراً استراتيجياً ومتاحاً لمواجهة أزمات الطاقة المحتملة وتلبية الأهداف البيئية للقارة.