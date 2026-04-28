مليارات الدولارات مكاسب بعد تراجع التوترات في إيران

28-04-2026 | 00:24
مليارات الدولارات مكاسب بعد تراجع التوترات في إيران
شهدت الأسواق المالية العالمية تحوّلاً سريعاً من الخسائر إلى المكاسب، مدفوعة بانحسار تداعيات التوترات المرتبطة بـ إيران، ما أعاد الثقة إلى المستثمرين ودفعهم للعودة بقوة إلى أسواق الأسهم والعملات الرقمية.

وسجّلت الأسهم الأميركية مكاسب ضخمة قُدّرت بنحو 8 تريليونات دولار خلال أسابيع، فيما أضافت الأسواق الأوروبية نحو 700 مليار دولار، والصينية قرابة 500 مليار، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في سوق البيتكوين الذي حقق مكاسب بمئات المليارات.

وأوضح نديم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة “فيرست فايننشال ماركت”، أن المستثمرين باتوا يعتمدون مقاربة اقتصادية شاملة (ماكرو)، تركز على مسار الأزمات الكبرى بدلاً من المؤشرات التفصيلية، مشيراً إلى أن تراجع احتمالات توسّع النزاع كان العامل الحاسم في عودة الأسواق للارتفاع.

وأضاف أن متانة الاقتصاد الأميركي وعمق أسواقه، خاصة في وول ستريت، يجعلانها أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، لافتاً إلى أن السياسات الأميركية غالباً ما تتدخل لمنع تراجعات حادة في الأسواق.

وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، رجّح السبع استمرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، ما يجعل خفض الفائدة خياراً مستبعداً في المرحلة الحالية.

أما في سوق الأصول البديلة، فرأى أن مكاسب البيتكوين تبقى ظرفية ومرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، محذراً من ارتفاع مستوى المخاطر في هذا النوع من الاستثمارات، في وقت توقع فيه تراجع جاذبية الذهب مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

ويخلص التحليل إلى أن الأسواق تراهن على نهاية قريبة للتوترات، إلا أن مسار التعافي الكامل سيحتاج إلى وقت، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين من أي تقلبات مفاجئة.

