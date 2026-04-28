|
22
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
إقتصاد
مخزونات النفط الإيرانية تضخمت لـ 49 مليون برميل بسبب الحصار
Lebanon 24
28-04-2026
|
03:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت بيانات شركة كبلر لبيانات الشحن البحري عن تضخم مخزونات
النفط
الإيرانية
لتصل إلى 49 مليون برميل نتيجة الحصار المفروض عليها، مشيرة إلى لجوء
طهران
لاستخدام حاويات وخزانات مهجورة في مراكز النفط الجنوبية لتخزين تلك الكميات.
وأظهرت البيانات انخفاضاً حاداً في إنتاج النفط
الإيراني
بأكثر من النصف، ليصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع تراجع متوسط تحميل النفط من مليوني برميل يومياً إلى 560 ألف برميل فقط.
قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن عمليات ضخ النفط الإيراني ستنهار قريباً وأزمة بنزين خانقة تنتظر
إيران
، وفقاً لوكالة "
رويترز
".
وأضاف أن صناعة النفط الإيرانية المتهالكة بدأت بالتوقف عن الإنتاج نتيجة حصارنا.
وقال بيسنت يوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية، ووصف هذا التحذير بأنه جزء من حملة تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران في خضم الحرب التي تشنها
الولايات المتحدة
وإسرائيل عليها.
وتسعى
الإدارة الأميركية
إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وبالإضافة إلى
العقوبات
، يشمل ذلك حصاراً بحرياً يستهدف السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية أو المتوجهة إليها. وفي هذا السياق قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه منذ بدء الحصار، تم تحويل مسار 37 سفينة كانت متجهة إلى إيران أو منطلقة منها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ما يقرب من 40 شركة شحن وناقلة نفط مرتبطة بما يسمى بأسطول الظل الإيراني.
بيانات كبلر: مخزونات النفط الإيرانية تضخمت لـ 49 مليون برميل بسبب الحصار
بيانات كبلر: مخزونات النفط الإيرانية تضخمت لـ 49 مليون برميل بسبب الحصار
رئيس "ايدال" بحث مع سفيرة الأرجنتين في لبنان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري
رئيس "ايدال" بحث مع سفيرة الأرجنتين في لبنان تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري
حيدر في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية: للالتزام بتحسين شروط العمل
لأول مرة منذ إغلاقه مطلع آذار.. عبور ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز
وزارة الزراعة تطلق تدريبًا افتراضياً لدعم المزارعين
أول شحنة غاز مسال تعبر مضيق هرمز منذ حرب إيران
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
آخر خبر عن "بنزين لبنان".. ما الجديد؟
آخر خبر عن "بنزين لبنان".. ما الجديد؟
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
عن الدولار في لبنان.. خبر يهمّ الكثيرين
عن الدولار في لبنان.. خبر يهمّ الكثيرين
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
