مخزونات النفط الإيرانية تضخمت لـ 49 مليون برميل بسبب الحصار

كشفت بيانات شركة كبلر لبيانات الشحن البحري عن تضخم مخزونات لتصل إلى 49 مليون برميل نتيجة الحصار المفروض عليها، مشيرة إلى لجوء لاستخدام حاويات وخزانات مهجورة في مراكز النفط الجنوبية لتخزين تلك الكميات.



وأظهرت البيانات انخفاضاً حاداً في إنتاج النفط بأكثر من النصف، ليصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع تراجع متوسط تحميل النفط من مليوني برميل يومياً إلى 560 ألف برميل فقط.



قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن عمليات ضخ النفط الإيراني ستنهار قريباً وأزمة بنزين خانقة تنتظر ، وفقاً لوكالة " ".

وأضاف أن صناعة النفط الإيرانية المتهالكة بدأت بالتوقف عن الإنتاج نتيجة حصارنا.



وقال بيسنت يوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية، ووصف هذا التحذير بأنه جزء من حملة تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران في خضم الحرب التي تشنها وإسرائيل عليها.



وتسعى إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وبالإضافة إلى ، يشمل ذلك حصاراً بحرياً يستهدف السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية أو المتوجهة إليها. وفي هذا السياق قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه منذ بدء الحصار، تم تحويل مسار 37 سفينة كانت متجهة إلى إيران أو منطلقة منها.



وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ما يقرب من 40 شركة شحن وناقلة نفط مرتبطة بما يسمى بأسطول الظل الإيراني.