Najib Mikati
إقتصاد

مخزونات النفط الإيرانية تضخمت لـ 49 مليون برميل بسبب الحصار

28-04-2026 | 03:05
مخزونات النفط الإيرانية تضخمت لـ 49 مليون برميل بسبب الحصار
كشفت بيانات شركة كبلر لبيانات الشحن البحري عن تضخم مخزونات النفط الإيرانية لتصل إلى 49 مليون برميل نتيجة الحصار المفروض عليها، مشيرة إلى لجوء طهران لاستخدام حاويات وخزانات مهجورة في مراكز النفط الجنوبية لتخزين تلك الكميات.

وأظهرت البيانات انخفاضاً حاداً في إنتاج النفط الإيراني بأكثر من النصف، ليصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع تراجع متوسط تحميل النفط من مليوني برميل يومياً إلى 560 ألف برميل فقط.

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن عمليات ضخ النفط الإيراني ستنهار قريباً وأزمة بنزين خانقة تنتظر إيران، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف أن صناعة النفط الإيرانية المتهالكة بدأت بالتوقف عن الإنتاج نتيجة حصارنا.

وقال بيسنت يوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية، ووصف هذا التحذير بأنه جزء من حملة تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران في خضم الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران. وبالإضافة إلى العقوبات، يشمل ذلك حصاراً بحرياً يستهدف السفن المغادرة من الموانئ الإيرانية أو المتوجهة إليها. وفي هذا السياق قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه منذ بدء الحصار، تم تحويل مسار 37 سفينة كانت متجهة إلى إيران أو منطلقة منها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ما يقرب من 40 شركة شحن وناقلة نفط مرتبطة بما يسمى بأسطول الظل الإيراني.
بيانات كبلر: مخزونات النفط الإيرانية تضخمت لـ 49 مليون برميل بسبب الحصار
وكالة الطاقة الدولية: الحكومات التزمت بتوفير 271.7 مليون برميل من النفط من مخزوناتها
مدير وكالة الطاقة الدولية: فقدنا حتى الآن 13 مليون برميل من النفط يوميا بسبب حرب إيران
وزير النفط العراقي للتلفزيون العربي: تقليص إنتاج النفط في البلاد إلى نحو 1.3 مليون برميل يوميا
