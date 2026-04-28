إقتصاد
أول شحنة غاز مسال تعبر مضيق هرمز منذ حرب إيران
28-04-2026
|
04:02
أظهرت بيانات تتبع السفن يوم الاثنين أن ناقلة غاز طبيعي مسال تديرها
شركة بترول أبوظبي الوطنية
(أدنوك)
الإماراتية
عبرت
مضيق هرمز
ويبدو أنها قريبة من
الهند
.
وإذا تأكد ذلك، فستكون هذه أول ناقلة غاز طبيعي مسال محملة تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب مع
إيران
في 28 شباط. ولم ترد "أدنوك" بعد على طلب من "
رويترز
" للتعليق.
وتشير بيانات من (آي.سي.آي.إس إل.إن.جي إيدج) و(مارين ترافيك) ومجموعة بورصات
لندن
إلى رصد الناقلة التي تبلغ سعتها 136357 مترا مكعبا، وتديرها شركة أدنوك للإمداد والخدمات، آخر مرة في
الخليج
في 30 آذار مضيفة أنها رصدت بعد ذلك قبالة الساحل
الغربي
للهند، مما يشير إلى أنها عبرت مضيق هرمز بعد عقب أسابيع من انقطاع الإشارة.
