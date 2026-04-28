بسبب حروب المنطقة.. ديون الجنوب العالمي تصل لمستويات "انتحارية"

أفاد تقرير الديون لعام 2026، الصادر عن تحالف "Erlesyar.de" الألماني ومنظمة "ميزيرور"، بتفاقم حاد في أزمة الديون لدول الجنوب العالمي على وقع تداعيات حرب .

وكشف التقرير أن 44 دولة باتت ترزح تحت أعباء ديون خارجية مرتفعة للغاية، بينما تواجه 40 دولة أخرى مخاطر وتحديات متزايدة، مؤكداً أن النزاع كان عاملاً حاسماً في تدهور هذه المؤشرات.



وتبرز خطورة الوضع في دول مثل أنغولا والسنغال، حيث تلتهم فوائد وأقساط الديون حصة كبرى من إيرادات الدولة، في وقت تضغط فيه تكاليف الطاقة والاقتراض المرتفعة نتيجة حرب على الموازنات العامة.

وفي هذا السياق، حذر ، خبير تمويل التنمية، من الوضع في الذي يعيش حالة تخلف عن السداد، مشيراً إلى أن النزاعات الإقليمية تركت السكان "أمام العدم".



وانتقدت المنظمات الدولية تعثر عمليات إعادة الهيكلة السابقة، مطالبة بتغيير جذري في النظام المالي العالمي وشطب الديون بشكل عادل.

كما دعت ودول إلى التوقف عن عرقلة الإصلاحات الضرورية، مشددة على أن تخفيف الأعباء المالية ليس عملاً خيرياً، بل ضرورة لضمان التنمية والكرامة الإنسانية للدول المتضررة.