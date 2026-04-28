إقتصاد
بسبب حروب المنطقة.. ديون الجنوب العالمي تصل لمستويات "انتحارية"
28-04-2026
أفاد تقرير الديون لعام 2026، الصادر عن تحالف "Erlesyar.de" الألماني ومنظمة "ميزيرور"، بتفاقم حاد في أزمة الديون لدول الجنوب العالمي على وقع تداعيات حرب
إيران
.
وكشف التقرير أن 44 دولة باتت ترزح تحت أعباء ديون خارجية مرتفعة للغاية، بينما تواجه 40 دولة أخرى مخاطر وتحديات متزايدة، مؤكداً أن النزاع
الإيراني
كان عاملاً حاسماً في تدهور هذه المؤشرات.
وتبرز خطورة الوضع في دول مثل أنغولا والسنغال، حيث تلتهم فوائد وأقساط الديون حصة كبرى من إيرادات الدولة، في وقت تضغط فيه تكاليف الطاقة والاقتراض المرتفعة نتيجة حرب
الشرق الأوسط
على الموازنات العامة.
وفي هذا السياق، حذر
بنيامين
روزنتال
، خبير تمويل التنمية، من الوضع في
لبنان
الذي يعيش حالة تخلف عن السداد، مشيراً إلى أن النزاعات الإقليمية تركت السكان "أمام العدم".
وانتقدت المنظمات الدولية تعثر عمليات إعادة الهيكلة السابقة، مطالبة بتغيير جذري في النظام المالي العالمي وشطب الديون بشكل عادل.
كما دعت
الحكومة الألمانية
ودول
الشمال
إلى التوقف عن عرقلة الإصلاحات الضرورية، مشددة على أن تخفيف الأعباء المالية ليس عملاً خيرياً، بل ضرورة لضمان التنمية والكرامة الإنسانية للدول المتضررة.
صحيفة "الغارديان": الحرب الإيرانية رفعت أسعار بعض الأدوية عالميا بنسبة تصل إلى 30%
معركة انتحارية جنوباً وحرب إسرائيلية برية داهمة
فرنسا تحذر: ما يحدث في مضيق هرمز يهدد "الصالح العالمي" ويتجاوز حدود المنطقة
"فايننشال تايمز": ستُلحق الحرب الإيرانية أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي
الإمارات تغادر "أوبك+".. ما السبب؟
الإمارات تغادر "أوبك+".. ما السبب؟
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
جمعية الصناعيين: القطاع تحت ضغط مزدوج وتعزيز الصناعة مدخل لإنعاش الاقتصاد
جمعية الصناعيين: القطاع تحت ضغط مزدوج وتعزيز الصناعة مدخل لإنعاش الاقتصاد
