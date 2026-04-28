وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي

يعقد وزيرا المال والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، عند الثانية عشرة من ظهر غدٍ في مقر وزارة المال بوسط ، اجتماعاً مشتركاً لبحث سبل التعاون في تحديث بنية المدفوعات الإلكترونية التحتية.



ويتمحور اللقاء حول تسهيل المعاملات للمواطنين والمؤسسات، وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى رفع مستويات الشفافية والكفاءة في العمليات المالية الحكومية. ويشارك في الاجتماع مدير شركة "Visa Card"، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والتقنيات في مجال حلول الدفع الرقمي.

