مليارات الدولارات في قبضة طهران الرقمية.. هكذا تلتف إيران على الحصار المالي

تتحول العملات المشفرة إلى ساحة مواجهة محتدمة بين وإيران، حيث تتجاوز المعركة القنوات المصرفية التقليدية لتنتقل إلى الشبكات الرقمية المعقدة كأداة للتمويل البديل والالتفاف على الدولية، وفق ما عرضه تقرير أعده زاهر علي.



وفي تصعيد لافت، جمدت وزارة الخزانة الأميركية نحو 344 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بطهران، مستخدمة تقنيات متطورة لتتبع "سلاسل الكتل" (Blockchain) بهدف تعطيل استخدام العملات الرقمية كقناة موازية لنظام "سويفت" العالمي.

ورغم هذه الضغوط، تشير بيانات شركة "تشيناليسيس" إلى أن حيازات من العملات المشفرة بلغت نحو 7.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما يمتلك البنك المركزي أكثر من 500 مليون دولار بعملة "الإيثر" لدعم التجارة الخارجية وتخفيف الضغط عن المنهار.



وتتجه ، في إطار سياسة الضغط المتبادل، نحو خيارات غير تقليدية قد تشمل فرض رسوم على ناقلات في مضيق هرمز مع إتاحة سدادها بالعملات المشفرة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتأسيس نموذج "بترودولار رقمي".

ولا يقتصر هذا التوجه على إيران، بل يمتد ليشمل دولاً مثل وكوريا الشمالية، مما يرسخ ملامح اقتصاد رقمي موازٍ يصعب إخضاعه للرقابة المالية الغربية.