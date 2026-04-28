|
إقتصاد
مليارات الدولارات في قبضة طهران الرقمية.. هكذا تلتف إيران على الحصار المالي
Lebanon 24
28-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتحول العملات المشفرة إلى ساحة مواجهة محتدمة بين
الولايات المتحدة
وإيران، حيث تتجاوز المعركة القنوات المصرفية التقليدية لتنتقل إلى الشبكات الرقمية المعقدة كأداة للتمويل البديل والالتفاف على
العقوبات
الدولية، وفق ما عرضه تقرير أعده زاهر علي.
وفي تصعيد لافت، جمدت وزارة الخزانة الأميركية نحو 344 مليون دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بطهران، مستخدمة تقنيات متطورة لتتبع "سلاسل الكتل" (Blockchain) بهدف تعطيل استخدام العملات الرقمية كقناة موازية لنظام "سويفت" العالمي.
ورغم هذه الضغوط، تشير بيانات شركة "تشيناليسيس" إلى أن حيازات
إيران
من العملات المشفرة بلغت نحو 7.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما يمتلك البنك المركزي
الإيراني
أكثر من 500 مليون دولار بعملة "الإيثر" لدعم التجارة الخارجية وتخفيف الضغط عن
الريال
المنهار.
وتتجه
طهران
، في إطار سياسة الضغط المتبادل، نحو خيارات غير تقليدية قد تشمل فرض رسوم على ناقلات
النفط
في مضيق هرمز مع إتاحة سدادها بالعملات المشفرة، في خطوة وصفت بأنها محاولة لتأسيس نموذج "بترودولار رقمي".
ولا يقتصر هذا التوجه على إيران، بل يمتد ليشمل دولاً مثل
روسيا
وكوريا الشمالية، مما يرسخ ملامح اقتصاد رقمي موازٍ يصعب إخضاعه للرقابة المالية الغربية.
مواضيع ذات صلة
وزارة المالية الإسرائيلية: الكلفة الأولية لعملية زئير الأسد ضد إيران تبلغ نحو 11,5 مليار دولار
Lebanon 24
وزارة المالية الإسرائيلية: الكلفة الأولية لعملية زئير الأسد ضد إيران تبلغ نحو 11,5 مليار دولار
29/04/2026 02:12:25
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء حرب إيران قد تتجاوز 2.9 مليار دولار أسبوعياً
Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من جراء حرب إيران قد تتجاوز 2.9 مليار دولار أسبوعياً
29/04/2026 02:12:25
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مليارات الدولارات مكاسب بعد تراجع التوترات في إيران
Lebanon 24
مليارات الدولارات مكاسب بعد تراجع التوترات في إيران
29/04/2026 02:12:25
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رعم الحصار الأميركيّ... كيف حقّقت إيران ملايين الدولارات؟
Lebanon 24
رعم الحصار الأميركيّ... كيف حقّقت إيران ملايين الدولارات؟
29/04/2026 02:12:25
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
خبر عن أسعار الطاقة.. إلى أين ستصل الأرقام؟
Lebanon 24
خبر عن أسعار الطاقة.. إلى أين ستصل الأرقام؟
16:35 | 2026-04-28
28/04/2026 04:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تخرج عن "إجماع أوبك".. انسحاب مفاجئ يعيد رسم خريطة النفط العالمية
Lebanon 24
الإمارات تخرج عن "إجماع أوبك".. انسحاب مفاجئ يعيد رسم خريطة النفط العالمية
14:00 | 2026-04-28
28/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تغادر "أوبك+": ما هي هذه المنظمة.. وما تأثير القرار؟
Lebanon 24
الإمارات تغادر "أوبك+": ما هي هذه المنظمة.. وما تأثير القرار؟
11:14 | 2026-04-28
28/04/2026 11:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
Lebanon 24
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
11:05 | 2026-04-28
28/04/2026 11:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب حروب المنطقة.. ديون الجنوب العالمي تصل لمستويات "انتحارية"
Lebanon 24
بسبب حروب المنطقة.. ديون الجنوب العالمي تصل لمستويات "انتحارية"
08:58 | 2026-04-28
28/04/2026 08:58:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
28/04/2026 02:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
Lebanon 24
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
05:29 | 2026-04-28
28/04/2026 05:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
10:36 | 2026-04-28
28/04/2026 10:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
Lebanon 24
أصيب بذبحة قلبية مُفاجئة.. الموت يخطف فناناً شهيراً بعمر الأربعين (صورة)
04:01 | 2026-04-28
28/04/2026 04:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
Lebanon 24
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
08:12 | 2026-04-28
28/04/2026 08:12:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
16:35 | 2026-04-28
خبر عن أسعار الطاقة.. إلى أين ستصل الأرقام؟
14:00 | 2026-04-28
الإمارات تخرج عن "إجماع أوبك".. انسحاب مفاجئ يعيد رسم خريطة النفط العالمية
11:14 | 2026-04-28
الإمارات تغادر "أوبك+": ما هي هذه المنظمة.. وما تأثير القرار؟
11:05 | 2026-04-28
وزيرا المال والتكنولوجيا يبحثان غداً في بيروت آفاق التحول الرقمي المالي
08:58 | 2026-04-28
بسبب حروب المنطقة.. ديون الجنوب العالمي تصل لمستويات "انتحارية"
08:27 | 2026-04-28
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
فيديو
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
29/04/2026 02:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
