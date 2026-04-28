أميركا عاجزة عن الإنقاذ.. لماذا لا يستطيع الغاز الأميركي تعويض النقص القطري؟

تسبب استمرار الحرب في وإغلاق مضيق هرمز في تفاقم نقص إمدادات الطبيعي المسال عالمياً، ما أدى إلى فقدان الأسواق لأحد أهم مصادر الطاقة، في ظل عجز عن سد الفجوة الناتجة عن توقف الغاز بسبب عمل محطات التصدير الأميركية بأقصى طاقتها.



وأفادت صحيفة " تايمز" بأن توقف شحنات الغاز من قطر لمدة شهرين رفع الأسعار في وآسيا بمعدلات حادة، لتصل إلى ستة أضعاف مستوياتها في أميركا، مما أثر مباشرة على تكاليف التدفئة والصناعة في دول مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وتأثر الإنتاج في منشأة "رأس لفان" بضربات صاروخية ألحقت أضراراً بنحو 17% من طاقتها، بالتزامن مع توقف الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من تجارة الغاز العالمية.



ورغم التوقعات بزيادة الصادرات الأميركية، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تضرر البنية التحتية القطرية قد يؤخر نمو الإمدادات العالمية لعامين. وأمام هذا الواقع الهش، بدأت دول آسيوية وأوروبية في إعادة تقييم اعتمادها على الغاز عبر التحول إلى الطاقة المتجددة، بينما تسارعت شركات الطاقة الكبرى، مثل "شل"، لتأمين احتياطيات جديدة عبر صفقات استحواذ ضخمة في سوق باتت شديدة التقلب.

(نيويورك تايمز)