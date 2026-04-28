إقتصاد

أميركا عاجزة عن الإنقاذ.. لماذا لا يستطيع الغاز الأميركي تعويض النقص القطري؟

Lebanon 24
28-04-2026 | 23:00
تسبب استمرار الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز في تفاقم نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما أدى إلى فقدان الأسواق لأحد أهم مصادر الطاقة، في ظل عجز الولايات المتحدة عن سد الفجوة الناتجة عن توقف الغاز القطري بسبب عمل محطات التصدير الأميركية بأقصى طاقتها.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن توقف شحنات الغاز من قطر لمدة شهرين رفع الأسعار في أوروبا وآسيا بمعدلات حادة، لتصل إلى ستة أضعاف مستوياتها في أميركا، مما أثر مباشرة على تكاليف التدفئة والصناعة في دول مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية.
 
وتأثر الإنتاج في منشأة "رأس لفان" القطرية بضربات صاروخية ألحقت أضراراً بنحو 17% من طاقتها، بالتزامن مع توقف الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من تجارة الغاز العالمية.

ورغم التوقعات بزيادة الصادرات الأميركية، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تضرر البنية التحتية القطرية قد يؤخر نمو الإمدادات العالمية لعامين. وأمام هذا الواقع الهش، بدأت دول آسيوية وأوروبية في إعادة تقييم اعتمادها على الغاز عبر التحول إلى الطاقة المتجددة، بينما تسارعت شركات الطاقة الكبرى، مثل "شل"، لتأمين احتياطيات جديدة عبر صفقات استحواذ ضخمة في سوق باتت شديدة التقلب.
 
(نيويورك تايمز)
مواضيع ذات صلة
لماذا لا يستطيع نتنياهو التوقف عن القتال في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إسرائيل قصفت بيروت لأنها عاجزة ولا تستطيع المواجهة
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى فرنسا: الحكومة اللبنانية لا تزال عاجزة عن الوفاء بوعودها وتخشى اندلاع حرب أهلية
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز: شركتا فينتشر غلوبال وشينير إنرجي الأمريكيتان تسعيان لزيادة إنتاج الغاز لنقص محتمل في الإمدادات
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 08:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:01 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:08 | 2026-04-29
Lebanon24
00:39 | 2026-04-29
Lebanon24
16:35 | 2026-04-28
Lebanon24
16:00 | 2026-04-28
Lebanon24
14:00 | 2026-04-28
Lebanon24
11:14 | 2026-04-28
