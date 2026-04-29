Advertisement

ألمانيا تبحث عن بدائل لنفط كازاخستان بعد وقف روسيا إمدادات خط "دروجبا"

29-04-2026 | 15:03
ألمانيا تبحث عن بدائل لنفط كازاخستان بعد وقف روسيا إمدادات خط دروجبا
ألمانيا تبحث عن بدائل لنفط كازاخستان بعد وقف روسيا إمدادات خط دروجبا photos 0
في ظل إعلان روسيا وقف إمدادات النفط القادمة من كازاخستان اعتباراً من الأول من مايو/أيار المقبل، تتواصل الجهود للبحث عن طرق بديلة لإمدادات النفط بالنسبة لمصفاة "بي سي كيه" في شمال شرق ولاية براندنبورغ الألمانية.

وعقب اجتماع طارئ لفريق أزمة خاص بالمصفاة، قال ديتمار فويدكه رئيس حكومة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا، اليوم الأربعاء إن "الإعلانات الأخيرة من روسيا أثارت حالة من الاضطراب المفاجئ لدى الشركة. وهذا يمثل تحدياً كبيراً، لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد صراعات دولية جديدة وأسواق طاقة غير مستقرة ".

وكانت كازاخستان تنقل نفطها حتى الآن إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "دروجبا" الذي يمر أيضاً عبر الأراضي الروسية، حيث كانت الكميات تتجه بشكل رئيسي إلى المصفاة في مدينة شفيت أقصى شرق ألمانيا، غير أن روسيا ستتوقف اعتباراً من مطلع الشهر المقبل (بعد غد الجمعة) عن نقل النفط الكازاخي عبر هذا الخط. لذلك يجري البحث عن مسارات بديلة للإمداد بهدف الحفاظ على مستوى إنتاج المصفاة رغم توقف هذه الإمدادات، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية، فرانك فيتسل، بحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة حكومة الولاية في مدينة بوتسدام (عاصمة براندنبورغ)، إن "الحكومة الألمانية تدعم المصفاة في الوقت الراهن بجهود حثيثة لتعويض الإمدادات المفقودة عبر مصادر بديلة، وتشمل هذه الجهود بشكل خاص إجراء محادثات بشأن مدى سرعة زيادة الإمدادات عبر غدانسك (الميناء البولندي)".

وأعرب فويدكه عن تفاؤله قائلاً إن "مستوى تشغيل المصفاة مستقر، ومن المتوقع تأمين إمدادات النفط الخام في مايو بنسبة تصل إلى 80%، كما أن الوظائف محفوظة. وهذا يجعلنا ننظر بتفاؤل إلى المستقبل ".

وأشار إلى أن بولندا تسهم بالفعل بجزء كبير في تشغيل المصفاة، واختتم السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تصريحاته قائلا:"سنواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا البولنديين بشكل وثيق في المستقبل أيضاً".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: روسيا ستوقف صادرات النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "دروجبا" اعتباراً من 1 أيار المقبل
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: روسيا مستعدة لاستئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا إذا فتحت كييف الخط
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اليابان تبحث عن بدائل للنفط.. وتنسق مع الوكالة الدولية للطاقة
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر بقطاع النفط: "أرامكو السعودية" ستدرس طرقا بديلة للتصدير بما في ذلك عبر خط أنابيب للبحر الأحمر لتجنب مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 02:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24

