الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 163.7 مليار دولار

أظهرت بيانات أن مصر باعت أذون خزانة بالدولار لأجل عام واحد بقيمة 933.9 مليون دولار في عطاء أُجري يوم الاثنين، بمعدل عائد متوسط بلغ 4%.



وحلت هذه الأذون محل أذون خزانة بقيمة 984.9 مليون دولار مستحقة السداد وصدرت قبل عام، والتي كان يبلغ عائدها 4.25%.



وباعت مصر بالفعل أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 961 مليون دولار في شباط بعائد متوسط قدره 3.5%، وفق ما نقلته " ".



وتواجه الحكومة سداد نحو 50.8 مليار دولار من ديونها الخارجية بنهاية سبتمبر المقبل، وفقاً لجدول استحقاقات الدين الخارجي الصادر عن ، بينها نحو 21 مليار دولار ودائع وعملات لدى المصري، أغلبها موجه لدول خليجية ويتم تجديده بشكل .



وأوضح التقرير أن المدفوعات المستحقة خلال التسعة أشهر الأولى تشمل سداد نحو 28 مليار دولار خلال الربع الأول، من بينها 13.6 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي.



وأضاف أن استحقاقات الدين الخارجي خلال الربع الثاني من 2026 تصل إلى 12.7 مليار دولار تشمل 3.35 مليار دولار ودائع على البنك المركزي، بينما تبلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي 9.8 مليار دولار بينها 3.8 مليار دولار ودائع وعملات على البنك المركزي.



وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 ليسجل 163.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 161.23 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات البنك الدولي.

