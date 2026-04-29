إقتصاد

وسط حرب لبنان.. مليون دولار من "بيبسيكو الشرق الأوسط" لجهود الإغاثة

29-04-2026 | 12:34
وسط حرب لبنان.. مليون دولار من بيبسيكو الشرق الأوسط لجهود الإغاثة
أعلنت شركة "بيبسيكو الشرق الأوسط" في بيان انها "تواصل دعمها لجهود الإغاثة في لبنان، بالتعاون مع شريكها المحلي في التعبئة، الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة (SMLC)، في ظل الأزمة الإنسانية الطارئة التي تمرّ بها البلاد من جراء النزاع، ويشمل الدعم تقديم مساعدات إلى النازحين والمتضررين من الأحداث الأخيرة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين".


واشارت الى انه "بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، بلغ حجم النزوح منذ بداية آذار مستويات غير مسبوقة متجاوزاً 1.2 مليون شخص في ذروته، من بينهم ما يقارب 300 ألف طفل. وتلجأ العديد من العائلات في مدارس ومراكز رياضية وملاجئ مكتظة، حيث غالباً ما يكون الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية محدوداً". 


أضاف البيان: "بناءً على ذلك، تخصص شركة بيبسيكو الشرق الأوسط والشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة نحو مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية، من خلال منظمات موثوقة تشمل الصليب الأحمر اللبناني، ومركز سرطان الأطفال في لبنان، ومؤسسة بنك الغذاء اللبناني، ولجنة الإنقاذ الدولية. وتوفر تلك المساهمة إمدادات طبية طارئة، ودعما لمراكز الإيواء، ومساعدات غذائية، وحزماً للنظافة، وغيرها من الخدمات الإغاثية الأساسية". 



وتابع البيان: "تواصل الجهات الشريكة على الأرض توسيع نطاق استجابتها مع تطوّر الاحتياجات، مركزة دعمها على تلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كذلك، تواصل بيبسيكو الشرق الأوسط العمل مع شركائها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيّرة، وتعزيز دعم المتضررين في مختلف أنحاء المنطقة".


بدوره، قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبنان جورج كتانة: "يقود الصليب الأحمر اللبناني، في ظل الظروف الراهنة، عمليات استجابة طارئة لتلبية الاحتياجات الأساسية ويقدم كل الدعم الممكن للحفاظ على الكرامة الإنسانية ضمن الإمكانات المتاحة".
 
 
وتابع: "نعرب عن تقديرنا لمبادرة بيبسيكو، التي ستسهم في دعم هذه الجهود من خلال تقديم مساعدات نقدية إلى حوالي ألف شخص لمدة شهر، إلى جانب تأهيل مركز وإصلاح سيارات الإسعاف المتضررة".

مواضيع ذات صلة
مليار دولار من" مصرف لبنان و1.2 مليون دولار لمستوردي المحروقات من المستهلكين
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 21:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
28 مليون رحلة جوية من الشرق الأوسط مهددة بسبب الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 21:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تشكك بأهداف "مجلس السلام" لترامب وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 21:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الصين.. "خطوة روسية" جديدة وسط "حرب الشرق الأوسط"
lebanon 24
Lebanon24
29/04/2026 21:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:17 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:18 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
13:09 | 2026-04-29
Lebanon24
12:59 | 2026-04-29
Lebanon24
11:25 | 2026-04-29
Lebanon24
09:21 | 2026-04-29
Lebanon24
08:37 | 2026-04-29
Lebanon24
08:32 | 2026-04-29
