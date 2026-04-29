وسط حرب لبنان.. مليون دولار من "بيبسيكو الشرق الأوسط" لجهود الإغاثة

أعلنت شركة "بيبسيكو " في بيان انها "تواصل دعمها لجهود الإغاثة في ، بالتعاون مع شريكها المحلي في التعبئة، الشركة العصرية للتجارة المساهمة (SMLC)، في ظل الأزمة الإنسانية الطارئة التي تمرّ بها البلاد من جراء النزاع، ويشمل الدعم تقديم مساعدات إلى والمتضررين من الأحداث الأخيرة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين".





واشارت الى انه "بحسب اللبنانية، بلغ حجم النزوح منذ بداية آذار مستويات غير مسبوقة متجاوزاً 1.2 مليون شخص في ذروته، من بينهم ما يقارب 300 ألف طفل. وتلجأ العديد من العائلات في مدارس ومراكز رياضية وملاجئ مكتظة، حيث غالباً ما يكون الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية محدوداً".





أضاف البيان: "بناءً على ذلك، تخصص شركة بيبسيكو الشرق الأوسط والشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة نحو مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية، من خلال منظمات موثوقة تشمل اللبناني، ومركز سرطان الأطفال في لبنان، ومؤسسة بنك الغذاء اللبناني، ولجنة الإنقاذ الدولية. وتوفر تلك المساهمة إمدادات طبية طارئة، ودعما لمراكز الإيواء، ومساعدات غذائية، وحزماً للنظافة، وغيرها من الخدمات الإغاثية الأساسية".







وتابع البيان: "تواصل الجهات الشريكة على الأرض توسيع نطاق استجابتها مع تطوّر الاحتياجات، مركزة دعمها على تلبية الاحتياجات العاجلة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كذلك، تواصل بيبسيكو الشرق الأوسط العمل مع شركائها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيّرة، وتعزيز دعم المتضررين في مختلف أنحاء المنطقة".





بدوره، قال للصليب الأحمر اللبنان كتانة: "يقود الأحمر اللبناني، في ظل الظروف الراهنة، عمليات استجابة طارئة لتلبية الاحتياجات الأساسية ويقدم كل الدعم الممكن للحفاظ على الكرامة الإنسانية ضمن الإمكانات المتاحة".

وتابع: "نعرب عن تقديرنا لمبادرة بيبسيكو، التي ستسهم في دعم هذه الجهود من خلال تقديم مساعدات نقدية إلى حوالي ألف شخص لمدة شهر، إلى جانب تأهيل مركز وإصلاح سيارات الإسعاف المتضررة".



