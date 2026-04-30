20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
إقتصاد
مع تزايد احتمالية عودة حرب إيران.. أسعار النفط تقفز فوق 125 دولاراً للبرميل
Lebanon 24
30-04-2026
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
قفزت أسعار
النفط
اليوم الخميس بعد تقرير أفاد بأن
الولايات المتحدة
تدرس احتمال القيام بعمل عسكري جديد ضد
إيران
لكسر الجمود في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، مما فاقم المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات في إمدادات منطقة
الشرق الأوسط
.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 8.17 دولار أو 6.92% إلى 126.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:17 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى لها منذ
مارس
2022، بعد أن سجلت مكاسب 6.1% في الجلسة السابقة.
وينتهي عقد حزيران، الذي يرتفع لليوم التاسع على التوالي، اليوم الخميس. وبلغ سعر عقد
تموز
الأكثر تداولا 113.10 دولار بارتفاع 2.66 دولار أو 2.4% بعد أن سجل مكاسب 5.8% في الجلسة السابقة.
