|
20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
لبنان
إقتصاد
إقتصاد
هاني: 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت جراء الحرب المستمرة
Lebanon 24
30-04-2026
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد
وزير الزراعة
الدكتور
نزار هاني
أن الحرب تركت أثاراً كارثية على القطاع الزراعي في
لبنان
، كاشفاً أن نسبة الأراضي المتضررة بلغت 22.5% من إجمالي المساحات الزراعية في البلاد.
وأوضح هاني، في مداخلة عبر إذاعة "
سبوتنيك
"، أن نحو 54 ألف هكتار من أصل 250 ألفاً تأثرت بشكل مباشر جراء الحرب، وهي مساحة غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي والاقتصاد وحياة المزارعين.
وبالنسبة لقطاع
الزيتون
، أشار الوزير إلى حجم الخسائر الضخم، لافتاً إلى تقييم مشترك مع منظمة "
الفاو
" والبنك الدولي قدّر الأضرار بـ 800 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، معتبراً أن الخسارة الكبرى تكمن في الأضرار طويلة المدى كفقدان أشجار زيتون معمرة.
وفيما يخص الخطط المستقبلية، ذكر هاني أن الوزارة تُحدّث بياناتها أسبوعياً تحضيراً لإعادة تأهيل القطاع، مع بدء وصول بعض الدعم لتعزيز صمود 20% من المزارعين ومربي المواشي الباقين جنوب
الليطاني
.
كما حذّر من أثر الفوسفور الأبيض المتبقي في التربة على الغطاء النباتي والأشجار المثمرة، مشيراً أيضاً إلى تضرر نحو 1600 أرض مخصصة لزراعة التبغ (الدخان)، ما ينعكس سلباً على مردود "
الريجي
" والاقتصاد اللبناني.
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر الإيراني يقول إن 19734 مبنى مدنيا تضررت جراء الحرب
Lebanon 24
الهلال الأحمر الإيراني يقول إن 19734 مبنى مدنيا تضررت جراء الحرب
30/04/2026 13:07:33
30/04/2026 13:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني يقود تحركًا دوليًا لدعم القطاع الزراعي من روما
Lebanon 24
هاني يقود تحركًا دوليًا لدعم القطاع الزراعي من روما
30/04/2026 13:07:33
30/04/2026 13:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: المدنيون في دول الخليج معرضون لخطر جسيم جراء الضربات الإيرانية المستمرة
Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: المدنيون في دول الخليج معرضون لخطر جسيم جراء الضربات الإيرانية المستمرة
30/04/2026 13:07:33
30/04/2026 13:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": تضرّر مصنع بمدينة بيتح تيكفا قرب تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيراني
Lebanon 24
"هآرتس": تضرّر مصنع بمدينة بيتح تيكفا قرب تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيراني
30/04/2026 13:07:33
30/04/2026 13:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من روما.. تحرك لبناني عاجل لإنقاذ القطاع الزراعي
Lebanon 24
من روما.. تحرك لبناني عاجل لإنقاذ القطاع الزراعي
05:32 | 2026-04-30
30/04/2026 05:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بحصلي: الأمن الغذائي مهدد بفعل تراجع القدرة الشرائية وليس نقص المواد
Lebanon 24
بحصلي: الأمن الغذائي مهدد بفعل تراجع القدرة الشرائية وليس نقص المواد
05:28 | 2026-04-30
30/04/2026 05:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار من وزارة المال.. إليكم ما تغيّر بشأن مهلة "صاحب الحق الاقتصادي"
Lebanon 24
قرار من وزارة المال.. إليكم ما تغيّر بشأن مهلة "صاحب الحق الاقتصادي"
03:32 | 2026-04-30
30/04/2026 03:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار يخص أصحاب المولدات والمشتركين.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار يخص أصحاب المولدات والمشتركين.. إليكم التفاصيل
03:24 | 2026-04-30
30/04/2026 03:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط تراجع الدولار.. الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر
Lebanon 24
وسط تراجع الدولار.. الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر
02:44 | 2026-04-30
30/04/2026 02:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة بأقرب الناس: صار عندي ملاك بالسماء (صورة)
06:13 | 2026-04-29
29/04/2026 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
Lebanon 24
"زلزال داخل لبنان" هزّ إسرائيل.. تفجير تسبب بارتجاجات وخبراء يعلقون
10:30 | 2026-04-29
29/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة عن اختفاء "جندي الحرس الجمهوري".. هل وقع بيد الإسرائيليين؟
14:36 | 2026-04-29
29/04/2026 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
Lebanon 24
آخر قرار إسرائيلي يخصّ لبنان.. أمرٌ حُسمَ في تل أبيب
12:25 | 2026-04-29
29/04/2026 12:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
Lebanon 24
فيديو مروّع.. هكذا فجرت إسرائيل "مطعماً لبنانياً شهيراً"
12:55 | 2026-04-29
29/04/2026 12:55:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في إقتصاد
05:32 | 2026-04-30
من روما.. تحرك لبناني عاجل لإنقاذ القطاع الزراعي
05:28 | 2026-04-30
بحصلي: الأمن الغذائي مهدد بفعل تراجع القدرة الشرائية وليس نقص المواد
03:32 | 2026-04-30
قرار من وزارة المال.. إليكم ما تغيّر بشأن مهلة "صاحب الحق الاقتصادي"
03:24 | 2026-04-30
قرار يخص أصحاب المولدات والمشتركين.. إليكم التفاصيل
02:44 | 2026-04-30
وسط تراجع الدولار.. الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر
02:30 | 2026-04-30
نزفٌ للدولار في لبنان بسبب عملة رقمية.. أموال تخرج بلا قيود ولا أرقام
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
30/04/2026 13:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
30/04/2026 13:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
30/04/2026 13:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
