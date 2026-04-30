هاني: 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت جراء الحرب المستمرة

أكّد الدكتور أن الحرب تركت أثاراً كارثية على القطاع الزراعي في ، كاشفاً أن نسبة الأراضي المتضررة بلغت 22.5% من إجمالي المساحات الزراعية في البلاد.



وأوضح هاني، في مداخلة عبر إذاعة " "، أن نحو 54 ألف هكتار من أصل 250 ألفاً تأثرت بشكل مباشر جراء الحرب، وهي مساحة غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي والاقتصاد وحياة المزارعين.

وبالنسبة لقطاع ، أشار الوزير إلى حجم الخسائر الضخم، لافتاً إلى تقييم مشترك مع منظمة " " والبنك الدولي قدّر الأضرار بـ 800 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، معتبراً أن الخسارة الكبرى تكمن في الأضرار طويلة المدى كفقدان أشجار زيتون معمرة.



وفيما يخص الخطط المستقبلية، ذكر هاني أن الوزارة تُحدّث بياناتها أسبوعياً تحضيراً لإعادة تأهيل القطاع، مع بدء وصول بعض الدعم لتعزيز صمود 20% من المزارعين ومربي المواشي الباقين جنوب .

كما حذّر من أثر الفوسفور الأبيض المتبقي في التربة على الغطاء النباتي والأشجار المثمرة، مشيراً أيضاً إلى تضرر نحو 1600 أرض مخصصة لزراعة التبغ (الدخان)، ما ينعكس سلباً على مردود " " والاقتصاد اللبناني.