هاني: 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت جراء الحرب المستمرة

هاني: 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت جراء الحرب المستمرة
هاني: 22.5% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت جراء الحرب المستمرة photos 0
أكّد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني أن الحرب تركت أثاراً كارثية على القطاع الزراعي في لبنان، كاشفاً أن نسبة الأراضي المتضررة بلغت 22.5% من إجمالي المساحات الزراعية في البلاد.

وأوضح هاني، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن نحو 54 ألف هكتار من أصل 250 ألفاً تأثرت بشكل مباشر جراء الحرب، وهي مساحة غير مسبوقة تهدد الأمن الغذائي والاقتصاد وحياة المزارعين.
 
وبالنسبة لقطاع الزيتون، أشار الوزير إلى حجم الخسائر الضخم، لافتاً إلى تقييم مشترك مع منظمة "الفاو" والبنك الدولي قدّر الأضرار بـ 800 مليون دولار حتى نهاية عام 2024، معتبراً أن الخسارة الكبرى تكمن في الأضرار طويلة المدى كفقدان أشجار زيتون معمرة.

وفيما يخص الخطط المستقبلية، ذكر هاني أن الوزارة تُحدّث بياناتها أسبوعياً تحضيراً لإعادة تأهيل القطاع، مع بدء وصول بعض الدعم لتعزيز صمود 20% من المزارعين ومربي المواشي الباقين جنوب الليطاني.
 
كما حذّر من أثر الفوسفور الأبيض المتبقي في التربة على الغطاء النباتي والأشجار المثمرة، مشيراً أيضاً إلى تضرر نحو 1600 أرض مخصصة لزراعة التبغ (الدخان)، ما ينعكس سلباً على مردود "الريجي" والاقتصاد اللبناني.
