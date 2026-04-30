تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
قرار يخص أصحاب المولدات والمشتركين.. إليكم التفاصيل
30-04-2026
|
03:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
لجنة تنظيم
قطاع المولدات في بلدية
صيدا
تعرفة شهر نيسان، حيث حددت سعر الكيلووات ساعة بـ 49.395
ليرة لبنانية
للتغذية التي لا تقل عن 12 ساعة، ويرتفع إلى 60.000 ليرة في حال تجاوزت التغذية 17 ساعة يومياً، وذلك بناءً على سعر صرف 89.500 ليرة للدولار. وبالنسبة للاشتراك الثابت، حُدد بمبلغ 385.000 ليرة لقدرة 5 أمبير، و685.000 ليرة لـ 10 أمبير، مع إضافة 300.000 ليرة لكل 5 أمبير إضافية، مع التأكيد على احتساب الشق الثابت للمصاعد على أساس قدرة الطور الواحد فقط.
وشددت اللجنة على إلزامية تركيب العدادات وإصدار فواتير تفصيلية وجداول بساعات التغذية، مانعةً أصحاب المولدات من التوقف عن الخدمة دون إعطاء مهلة خطية مسبقة مدتها 3 أشهر. كما جرى الاتفاق مع
النيابة العامة
الاستئنافية في الجنوب لتلقي شكاوى المواطنين عبر المخافر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
من جانبها، حذرت
وزارة الطاقة
من إدراج أي إضافات غير قانونية على التسعيرة، مثل ضريبة القيمة المضافة غير المسجلة، أو رسوم الصيانة، أو فرض مبالغ إضافية على مستخدمي الطاقة الشمسية، داعيةً
وزارة الاقتصاد
والقضاء إلى تشديد الرقابة والملاحقة.
Advertisement
وزارة الاقتصاد
النيابة العامة
ليرة لبنانية
وزارة الطاقة
لجنة تنظيم
الاستئناف
النيابة
القضاء
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24