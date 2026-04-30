إقتصاد

قرار يخص أصحاب المولدات والمشتركين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-04-2026 | 03:24
أصدرت لجنة تنظيم قطاع المولدات في بلدية صيدا تعرفة شهر نيسان، حيث حددت سعر الكيلووات ساعة بـ 49.395 ليرة لبنانية للتغذية التي لا تقل عن 12 ساعة، ويرتفع إلى 60.000 ليرة في حال تجاوزت التغذية 17 ساعة يومياً، وذلك بناءً على سعر صرف 89.500 ليرة للدولار. وبالنسبة للاشتراك الثابت، حُدد بمبلغ 385.000 ليرة لقدرة 5 أمبير، و685.000 ليرة لـ 10 أمبير، مع إضافة 300.000 ليرة لكل 5 أمبير إضافية، مع التأكيد على احتساب الشق الثابت للمصاعد على أساس قدرة الطور الواحد فقط.

وشددت اللجنة على إلزامية تركيب العدادات وإصدار فواتير تفصيلية وجداول بساعات التغذية، مانعةً أصحاب المولدات من التوقف عن الخدمة دون إعطاء مهلة خطية مسبقة مدتها 3 أشهر. كما جرى الاتفاق مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب لتلقي شكاوى المواطنين عبر المخافر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

من جانبها، حذرت وزارة الطاقة من إدراج أي إضافات غير قانونية على التسعيرة، مثل ضريبة القيمة المضافة غير المسجلة، أو رسوم الصيانة، أو فرض مبالغ إضافية على مستخدمي الطاقة الشمسية، داعيةً وزارة الاقتصاد والقضاء إلى تشديد الرقابة والملاحقة.
Advertisement
وزارة الاقتصاد

النيابة العامة

ليرة لبنانية

وزارة الطاقة

لجنة تنظيم

الاستئناف

النيابة

القضاء

