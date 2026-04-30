بحصلي: الأمن الغذائي مهدد بفعل تراجع القدرة الشرائية وليس نقص المواد

أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، ، في بيان له، خلفيات تحذير منظمة " " وبرنامج الأغذية العالمي حول خطر انعدام الأمن الغذائي الذي يهدد أكثر من مليون ومئتي ألف شخص في نتيجة الحرب المستمرة.



واعتبر بحصلي أن التحذير يعكس الواقع الصعب المتمثل في تراجع القدرة الشرائية لهذا العدد الكبير من المواطنين بفعل النزوح، وفقدان فرص العمل، وتردي الظروف المعيشية، مما يعيق وصولهم إلى الغذاء.



وفي الجانب التطميني، أكد توفر السلع الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق والمخازن بما يغطي احتياجات البلاد لمدة ثلاثة أشهر، مشدداً على مواصلة المستوردين تأمين تدفق الإمدادات الخارجية بالتنسيق المستمر مع رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد.

