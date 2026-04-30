تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

من روما.. تحرك لبناني عاجل لإنقاذ القطاع الزراعي

Lebanon 24
30-04-2026 | 05:32
A-
A+
من روما.. تحرك لبناني عاجل لإنقاذ القطاع الزراعي
من روما.. تحرك لبناني عاجل لإنقاذ القطاع الزراعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مثّل المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود لبنان في اجتماعات اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة للهيئة العامة لمصايد الأسماك (GFCM)، التي استضافتها منظمة "الفاو" في روما، بمشاركة مدير التنمية الريفية الدكتور شادي مهنا.

تركزت المداولات حول سبل الإدارة المستدامة للموارد البحرية وحوكمة المخزونات السمكية في المنطقة، فيما شهدت اللقاءات الجانبية مع نائبي المدير العام لمنظمة "الفاو" استعراضاً شاملاً لأوضاع القطاع الزراعي اللبناني في ظل تداعيات الحرب، ومتابعةً للملفات التي طرحها وزير الزراعة الدكتور نزار هاني مع قيادة المنظمة.

وبحث الجانبان آليات تعزيز الدعم الدولي والمشاريع المشتركة التي تشمل حماية الأحراج والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين، كما اطلع الوفد اللبناني على تفاصيل مشروع دعم طارئ تعتزم "الفاو" إطلاقه لمساندة القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز قدرته على الصمود والتعافي.
مواضيع ذات صلة
هاني يقود تحركًا دوليًا لدعم القطاع الزراعي من روما
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان وإيطاليا يوقّعان مذكرة تفاهم زراعية استراتيجية في ريميني لتعزيز التعاون ودعم صمود القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يوسّع آفاق التعاون الدولي ويعزّز الشراكات الإنمائية لدعم صمود القطاع الزراعي
lebanon 24
Lebanon24
30/04/2026 16:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24

اجتماعات اللجنة

المدير العام

وزير الزراعة

الدعم الدولي

اللبناني على

لويس لحود

الثروة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:36 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:57 | 2026-04-30
Lebanon24
07:25 | 2026-04-30
Lebanon24
05:28 | 2026-04-30
Lebanon24
03:32 | 2026-04-30
Lebanon24
03:24 | 2026-04-30
Lebanon24
02:44 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24