|
إقتصاد
من روما.. تحرك لبناني عاجل لإنقاذ القطاع الزراعي
Lebanon 24
30-04-2026
|
05:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
مثّل
المدير العام
للزراعة المهندس
لويس لحود
لبنان
في
اجتماعات اللجنة
الإقليمية لشرق المتوسط التابعة للهيئة العامة لمصايد الأسماك (GFCM)، التي استضافتها منظمة "الفاو" في
روما
، بمشاركة مدير التنمية الريفية الدكتور شادي
مهنا
.
تركزت المداولات حول سبل الإدارة المستدامة للموارد البحرية وحوكمة المخزونات السمكية في المنطقة، فيما شهدت اللقاءات الجانبية مع نائبي المدير العام لمنظمة "الفاو" استعراضاً شاملاً لأوضاع القطاع الزراعي اللبناني في ظل تداعيات الحرب، ومتابعةً للملفات التي طرحها
وزير الزراعة
الدكتور
نزار
هاني مع قيادة المنظمة.
وبحث الجانبان آليات تعزيز
الدعم الدولي
والمشاريع المشتركة التي تشمل حماية الأحراج والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين، كما اطلع الوفد
اللبناني على
تفاصيل مشروع دعم طارئ تعتزم "الفاو" إطلاقه لمساندة القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز قدرته على الصمود والتعافي.
تابع
أيضاً في إقتصاد
07:57 | 2026-04-30
تعاون بين "إيدال" وهيئة الشراء العام لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات
07:25 | 2026-04-30
القضاء الأميركي يرد دعوى ضد مصرف لبنان
05:28 | 2026-04-30
بحصلي: الأمن الغذائي مهدد بفعل تراجع القدرة الشرائية وليس نقص المواد
03:32 | 2026-04-30
قرار من وزارة المال.. إليكم ما تغيّر بشأن مهلة "صاحب الحق الاقتصادي"
03:24 | 2026-04-30
قرار يخص أصحاب المولدات والمشتركين.. إليكم التفاصيل
02:44 | 2026-04-30
وسط تراجع الدولار.. الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر
