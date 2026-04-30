تعاون بين "إيدال" وهيئة الشراء العام لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات

التقى رئيس مجلس إدارة "إيدال"، الدكتور ماجد ، رئيس هيئة الشراء العام القاضي ، بحضور أعضاء .



وبحث اللقاء سبل تعزيز العمل المؤسسي وفق ، الذي يوفر إطاراً حديثاً يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع المنافسة، بما يرسخ مبادئ النزاهة وحسن إدارة المال العام. كما استعرض الجانبان دور الهيئة في تنظيم عمليات الشراء عبر وضع معايير موحدة واعتماد المنصات الإلكترونية وتعزيز الرقابة.



وأكد المجتمعون أهمية التعاون بين "إيدال" وهيئة الشراء العام لتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية ورفع مستوى الشفافية في التلزيمات والعقود، مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين بيئة الأعمال في .



وشدد اللقاء على ضرورة مواءمة آليات العمل في "إيدال" مع أفضل ممارسات الشراء العام، لضمان فعالية أكبر في استقطاب الاستثمارات ضمن بيئة قانونية واضحة ومستقرة.

