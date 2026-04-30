إقتصاد

ارتفاع قياسي في استخدام النقل السككي داخل المدن في السعودية

30-04-2026 | 09:30
ارتفاع قياسي في استخدام النقل السككي داخل المدن في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية اليوم الخميس أن عدد الركاب الذين تنقلوا عبر قطارات المملكة خلال الربع الأول من عام 2026م بلغ أكثر من 45 مليون راكب.

وكشفت الهيئة أن قطاع النقل السككي داخل المدن سجل 42 مليون راكب خلال هذا الربع، منهم 31 مليون راكب استخدموا قطار الرياض، بينما بلغ عدد الركاب في قطار النقل الآلي بمطار الملك عبدالعزيز نحو 10 ملايين راكب، فيما سجل قطار النقل الآلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نحو 621 ألف راكب، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على هذا النمط من التنقل، ودوره في تعزيز انسيابية الحركة داخل المدن، والحد من الازدحامات المرورية، إلى جانب إسهامه في تحسين جودة الحياة ودعم الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية.

وعلى صعيد القطارات بين المدن، بيّنت الهيئة أن عدد ركاب قطار الحرمين السريع الذي يربط جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ مليوني راكب، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت أن عدد ركاب قطار الشرق الذي يربط العاصمة الرياض بالمنطقة الشرقية (الدمام والميناء) مرورًا بمحطات بقيق والأحساء وحرض والخرج بلغ أكثر من 349 ألف راكب.

وسجل قطار الشمال الذي ينطلق من الرياض إلى الشمال الغربي باتجاه الحديثة قرب الحدود الأردنية، مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل والجوف والقريات نحو 218 ألف راكب، بما يجسد دور النقل السككي بين المدن في تعزيز كفاءة الربط الجغرافي، بوصفه وسيلة تنقل آمنة وموثوقة، إلى جانب إسهامه في تقليل الانبعاثات المتعلقة بالبيئة، بما يعزز كفاءة منظومة النقل ويدعم جودة الحياة.

وفيما يتعلق بنقل البضائع، أفادت الهيئة أن حجم البضائع المنقولة عبر القطارات بلغ أكثر من 4 ملايين طن من المعادن والبضائع، منها 3 ملايين طن نُقلت عبر شبكة قطار الشمال، بينما نقلت شبكة قطار الشرق أكثر من 448 ألف طن و197 ألف حاوية قياسية، بما يجسد دور النقل السككي للبضائع في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط اللوجستي بين الموانئ والمناطق الاقتصادية.
 
