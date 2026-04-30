واشنطن تسحب ملايين البراميل من الاحتياطي النفطي لاحتواء ارتفاع الأسعار

أكدت إدارة الرئيس الأميركي أنها تسعى إلى سحب ما يصل إلى 92.5 مليون برميل من الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، ‌في محاولة لتهدئة أسواق النفط التي شهدت ارتفاعا حادا بسبب الحرب مع .

ووافقت في وقت سابق من هذا العام على سحب 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ضمن اتفاق أوسع مع أكثر من 30 دولة في وكالة ⁠الطاقة الدولية لسحب نحو 400 مليون برميل.

وعرضت الولايات المتحدة حتى الآن 126 مليون برميل من النفط الخام على ثلاث دفعات، لكن شركات النفط لم تشتر سوى أقل من 80 مليون برميل أو نحو 63 بالمئة من المعروض.

وإذا سحبت شركات النفط الكمية المعروضة بالكامل، فسيحقق ذلك هدف الولايات المتحدة المتمثل في سحب 172 مليون برميل.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة خطرا على رفاق الرئيس الجمهوريين في انتخابات التجديد ‌النصفي ⁠للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن الأسعار ارتفعت رغم السحب من الاحتياطيات. فقد بلغت أسعار النفط العالمية لفترة وجيزة أعلى مستوى لها في أربع سنوات، متجاوزة 126 دولارا للبرميل اليوم الخميس، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى ⁠انقطاع مطول في إمدادات .

وتسحب الإدارة من نفط الاحتياطي الاستراتيجي على شكل قروض تعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول ⁠إنه سيساعد على استقرار الأسواق "دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين".

ويحتوي الاحتياطي البترولي الاستراتيجي حاليا على ما يقرب من 398 مليون ⁠برميل، أي ما يعادل تقريبا استهلاك العالم في أربعة أيام. وهو موجود في سلسلة من الكهوف الملحية المجوفة في أربعة مواقع على سواحل تكساس ولويزيانا.