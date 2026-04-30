تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الحصار البحري المستمر على ايران يُراكم ملايين البراميل على الناقلات

30-04-2026 | 16:00
A-
A+
الحصار البحري المستمر على ايران يُراكم ملايين البراميل على الناقلات
الحصار البحري المستمر على ايران يُراكم ملايين البراميل على الناقلات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أظهرت بيانات شحن وتحليلات متخصصة أن الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية، ما تسبب في تراكم كميات كبيرة من الخام على متن ناقلات النفط، وسط اقتراب امتلاء مرافق التخزين داخل إيران.

ووفقاً لتقارير صادرة عن شركات تتبع الملاحة مثل “فورتيكسا” وبيانات مجموعة بورصات لندن، لم تغادر سوى أعداد محدودة من ناقلات النفط الإيرانية خليج عمان خلال الفترة ما بين 13 و25 أبريل، في انخفاض يتجاوز 80% مقارنة بالشهر السابق، حين بلغت الصادرات نحو 23.4 مليون برميل.

وتشير البيانات إلى أن عمليات تتبع بعض السفن توقفت، فيما اعترضت الولايات المتحدة عدداً من ناقلات النفط الإيرانية والسفن الخاضعة للعقوبات في المياه الآسيوية، ما جعل من الصعب تحديد الكميات الفعلية التي تصل إلى العملاء، وعلى رأسهم الصين.

وقالت “فورتيكسا” إن نحو 4 ملايين برميل فقط تمكنت من مغادرة خليج عمان خلال الفترة الأخيرة، دون تأكيد ما إذا كانت بعض هذه الشحنات قد تعرضت للاعتراض لاحقاً.

وفي السياق، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن نحو 41 ناقلة تحمل قرابة 69 مليون برميل من النفط لا تزال غير قادرة على الوصول إلى السوق، فيما تتحدث تقارير عن تكدس أكثر من 50 مليون برميل داخل إيران مع اقتراب امتلاء قدرات التخزين.

كما أشار محللون في شركة “كبلر” إلى أن استمرار القيود قد يدفع إيران إلى خفض إنتاجها خلال أسابيع، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد الإيراني مع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار النفط عالمياً منذ بدء الأزمة.

وتأتي هذه التطورات وسط اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، مع تأثيرات مباشرة على الإمدادات والأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

 
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24