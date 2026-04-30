الحصار البحري المستمر على ايران يُراكم ملايين البراميل على الناقلات

أظهرت بيانات شحن وتحليلات متخصصة أن الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ أدى إلى تراجع حاد في صادرات الإيرانية، ما تسبب في تراكم كميات كبيرة من الخام على متن ناقلات النفط، وسط اقتراب امتلاء مرافق التخزين داخل .

ووفقاً لتقارير صادرة عن شركات تتبع الملاحة مثل “فورتيكسا” وبيانات مجموعة بورصات ، لم تغادر سوى أعداد محدودة من ناقلات النفط الإيرانية خليج عمان خلال الفترة ما بين 13 و25 أبريل، في انخفاض يتجاوز 80% مقارنة بالشهر السابق، حين بلغت الصادرات نحو 23.4 مليون برميل.

وتشير البيانات إلى أن عمليات تتبع بعض السفن توقفت، فيما اعترضت عدداً من ناقلات النفط الإيرانية والسفن الخاضعة للعقوبات في المياه الآسيوية، ما جعل من الصعب تحديد الكميات الفعلية التي تصل إلى العملاء، وعلى رأسهم .

وقالت “فورتيكسا” إن نحو 4 ملايين برميل فقط تمكنت من مغادرة خليج عمان خلال الفترة الأخيرة، دون تأكيد ما إذا كانت بعض هذه الشحنات قد تعرضت للاعتراض لاحقاً.

وفي السياق، ذكرت القيادة المركزية أن نحو 41 ناقلة تحمل قرابة 69 مليون برميل من النفط لا تزال غير قادرة على الوصول إلى السوق، فيما تتحدث تقارير عن تكدس أكثر من 50 مليون برميل داخل إيران مع اقتراب امتلاء قدرات التخزين.

كما أشار محللون في شركة “كبلر” إلى أن استمرار القيود قد يدفع إيران إلى خفض إنتاجها خلال أسابيع، في وقت تزداد فيه الضغوط على الاقتصاد مع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار النفط عالمياً منذ بدء الأزمة.

وتأتي هذه التطورات وسط اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، مع تأثيرات مباشرة على الإمدادات والأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.