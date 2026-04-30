مدير وكالة الطاقة الدولية: حرب الشرق الأوسط تدفع العالم نحو أزمة طاقة غير مسبوقة

أكد مدير فاتح بيرول أن الحرب في دفعت إلى أزمة طاقة وأزمة اقتصادية كبرى، وذلك بعد أن قفزت أسعار بشكل متسارع.

وتوقّع بيرول حدوث صعوبات كبيرة وقضايا بيئية، وذلك بالتزامن مع سعي قادة المنطقة إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة.

وقال بيرول: "قبل حوالى 4 أشهر ونصف، ذكرنا أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، مضيفا: "ما يحدث الآن يظهر أننا كنا محقين للأسف، فأسواق تمر بصعوبات كبيرة".

وأدت الحرب إلى تداعيات اقتصادية كبرى تجاوزت حدود الشرق الأوسط. وكانت أسعار قد ارتفعت في وقت سابق من يوم الخميس إلى ما فوق 125 دولارا للبرميل، قبل أن تنخفض لاحقا إلى 116 دولارا.

وقال بيرول إن هذه الزيادة في أسعار النفط، والتي تتفاقم بسبب تعطل تدفق السفن عبر ، تشكل ضغطا كبيرا على العديد من البلدان، مضيفا أن إمدادات الأسمدة والبتروكيماويات قد توقفت جميعها.

وتابع قائلا: "عالمنا يواجه تحديا كبيرا في مجالي الطاقة والاقتصاد، وسنرى كيف ستؤثر أزمة الطاقة هذه على عالم الطاقة وعلى البيئية".