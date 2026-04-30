مدير وكالة الطاقة الدولية: حرب الشرق الأوسط تدفع العالم نحو أزمة طاقة غير مسبوقة

أكد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن الحرب في الشرق الأوسط دفعت إلى أزمة طاقة وأزمة اقتصادية كبرى، وذلك بعد أن قفزت أسعار النفط بشكل متسارع.
وتوقّع بيرول حدوث صعوبات كبيرة وقضايا بيئية، وذلك بالتزامن مع سعي قادة المنطقة إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة.
وقال بيرول: "قبل حوالى 4 أشهر ونصف، ذكرنا أن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، مضيفا: "ما يحدث الآن يظهر أننا كنا محقين للأسف، فأسواق النفط والغاز تمر بصعوبات كبيرة".
وأدت الحرب الإيرانية إلى تداعيات اقتصادية كبرى تجاوزت حدود الشرق الأوسط. وكانت أسعار خام برنت قد ارتفعت في وقت سابق من يوم الخميس إلى ما فوق 125 دولارا للبرميل، قبل أن تنخفض لاحقا إلى 116 دولارا.
وقال بيرول إن هذه الزيادة في أسعار النفط، والتي تتفاقم بسبب تعطل تدفق السفن عبر مضيق هرمز الرئيسي، تشكل ضغطا كبيرا على العديد من البلدان، مضيفا أن إمدادات الأسمدة والبتروكيماويات قد توقفت جميعها.
وتابع قائلا: "عالمنا يواجه تحديا كبيرا في مجالي الطاقة والاقتصاد، وسنرى كيف ستؤثر أزمة الطاقة هذه على عالم الطاقة وعلى القضايا البيئية".