تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
تونس تعلن عن زيادات في الأجور للقطاعين العام والخاص
Lebanon 24
01-05-2026
|
15:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الحكومة
التونسية
زيادات في الأجور لموظفي الدولة والقطاعين العام والخاص والمتقاعدين، في مسعى لدعم القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.
وتم نشر الزيادات اليوم الخميس في
الجريدة الرسمية
بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال غداً الجمعة.
وتقدر الزيادة بنسبة 5% في الأجر الأساسي على أن يبدأ سريانها بأثر رجعي في الأول من يناير 2026، وفقاً لوكالة
الأنباء الألمانية
"د ب أ".
ويتضمن مشروع
قانون المالية
لعام 2026 زيادات في الأجور على مدى ثلاثة سنوات بين 2026 و2028 بتكلفة تتجاوز 300 مليون دولار.
وتشهد الأسعار في
تونس
ارتفاعاً غير اعتيادي شمل السلع والخضروات واللحوم والأسماك والخدمات والسكن، بينما بلغت نسبة التضخم وفق آخر تحديث في
مارس
الماضي 5%.
وانتقد اتحاد الشغل، النقابة الأكبر في تونس، إقرار السلطة لزيادات خارج المفاوضات الاجتماعية كما حذر من غياب سياسات فعالة للسيطرة على الأسعار وغلاء المعيشة.
وتعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة الرئيسية التي تضم مئات الآلاف من العمال، والحكومة تقريباً منذ عام 2023.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24