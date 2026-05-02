إقتصاد
ترامب يلوّح برفع الرسوم على الصادرات الأوروبية
Lebanon 24
02-05-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب، الجمعة، عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من
الاتحاد الأوروبي
إلى 25% اعتبارًا من الأسبوع المقبل، متهمًا التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على صادرات السيارات الأوروبية، خصوصًا
الألمانية
.
وقال ترمب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن القرار يأتي "بناءً على عدم
التزام
الاتحاد
الأوروبي
بالاتفاق بالكامل"، علمًا بأن الاتفاق المبرم في الصيف الفائت كان قد حدد سقف الرسوم عند 15% على السيارات وقطع الغيار.
ومن المتوقع أن تتأثر ألمانيا بشكل خاص بهذه الزيادة، نظرًا لحصتها الكبيرة من صادرات السيارات إلى
الولايات المتحدة
، التي تُعد ثاني أكبر سوق لصادرات السيارات الأوروبية بعد
المملكة
المتحدة.
تصعيد تجاري
ويأتي التصعيد التجاري في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين، إذ كان مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش قد زار
واشنطن
في نيسان الماضي، وعقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، بينهم وزير التجارة هاورد لوتنيك والممثل التجاري جيمسون غرير، في محاولة لإحراز تقدم في خفض الرسوم.
اقتصاديًا، تتزامن هذه التطورات مع تداعيات الحرب مع
إيران
، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مدفوعة باضطرابات الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز.
وبحسب بيانات "جاز بادي"، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.16 دولارًا للغالون، فيما وصل سعر الديزل إلى 5.67 دولار، وهي من أعلى المستويات منذ تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا 2022.
ودفعت هذه الزيادات كثيرًا من
الأميركيين
إلى تغيير سلوكهم، إذ قلّص بعضهم الرحلات الطويلة، فيما لجأ آخرون إلى البحث عن محطات وقود أرخص أو التحول إلى السيارات الكهربائية، في ظل ضغوط متزايدة على المستهلكين مع اقتراب موسم السفر الصيفي.
ترامب: سأزيد الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسيارات والشاحنات الآتية من الولايات المتحدة
Lebanon 24
ترامب: سأزيد الرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسيارات والشاحنات الآتية من الولايات المتحدة
02/05/2026 12:08:46
02/05/2026 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلوّح بوقف تسليح أوكرانيا للضغط على أوروبا بشأن مضيق هرمز
Lebanon 24
ترامب يلوّح بوقف تسليح أوكرانيا للضغط على أوروبا بشأن مضيق هرمز
02/05/2026 12:08:46
02/05/2026 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويؤكد حرية الملاحة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ويؤكد حرية الملاحة
02/05/2026 12:08:46
02/05/2026 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا تتحدى ضغوط ترامب.. وهافانا تلوّح بالمقاومة
Lebanon 24
كوبا تتحدى ضغوط ترامب.. وهافانا تلوّح بالمقاومة
02/05/2026 12:08:46
02/05/2026 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني لقطر عند "AA/A-1+"
Lebanon 24
"ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني لقطر عند "AA/A-1+"
04:45 | 2026-05-02
02/05/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تفاؤل بنتائج الشركات.. الأسهم الأميركية تواصل المكاسب للأسبوع السادس
Lebanon 24
مع تفاؤل بنتائج الشركات.. الأسهم الأميركية تواصل المكاسب للأسبوع السادس
04:05 | 2026-05-02
02/05/2026 04:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.. أسعار البنزين في أميركا تسجل أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات
Lebanon 24
مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.. أسعار البنزين في أميركا تسجل أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات
04:03 | 2026-05-02
02/05/2026 04:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
برنت فوق 108 دولارات للبرميل.. والنفط يسجل مكاسب أسبوعية
Lebanon 24
برنت فوق 108 دولارات للبرميل.. والنفط يسجل مكاسب أسبوعية
02:54 | 2026-05-02
02/05/2026 02:54:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تونس تعلن عن زيادات في الأجور للقطاعين العام والخاص
Lebanon 24
تونس تعلن عن زيادات في الأجور للقطاعين العام والخاص
15:53 | 2026-05-01
01/05/2026 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
Lebanon 24
"منطقة بعيدة" تموّل "حزب الله".. ليست إيران وتقرير يحددها
16:00 | 2026-05-01
01/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن "اغتيال نعيم قاسم".. هذا آخر تقرير إسرائيليّ
15:09 | 2026-05-01
01/05/2026 03:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
Lebanon 24
بعدما أصبحت أجمل "تيتا" لبنانية.. وصيفة ملكة جمال لبنان تكشف سر والدتها التي أصبحت "تريند"
00:23 | 2026-05-02
02/05/2026 12:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
Lebanon 24
اللبنانية الأولى في زيارة حج إلى سيدة لورد... حضور متواضع وانساني
10:05 | 2026-05-01
01/05/2026 10:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
Lebanon 24
"تحذير" إسرائيلي لأميركا يخصّ "حزب الله".. مما يخشى نتنياهو؟
12:00 | 2026-05-01
01/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
04:45 | 2026-05-02
"ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني لقطر عند "AA/A-1+"
04:05 | 2026-05-02
مع تفاؤل بنتائج الشركات.. الأسهم الأميركية تواصل المكاسب للأسبوع السادس
04:03 | 2026-05-02
مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.. أسعار البنزين في أميركا تسجل أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات
02:54 | 2026-05-02
برنت فوق 108 دولارات للبرميل.. والنفط يسجل مكاسب أسبوعية
15:53 | 2026-05-01
تونس تعلن عن زيادات في الأجور للقطاعين العام والخاص
13:04 | 2026-05-01
في بيان.. موظفو الإدارة العامة يعلنون الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
02/05/2026 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
02/05/2026 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
02/05/2026 12:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
