Advertisement

ترامب يلوّح برفع الرسوم على الصادرات الأوروبية

02-05-2026 | 01:15
ترامب يلوّح برفع الرسوم على الصادرات الأوروبية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% اعتبارًا من الأسبوع المقبل، متهمًا التكتل بعدم الالتزام باتفاق تجاري سابق، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على صادرات السيارات الأوروبية، خصوصًا الألمانية.

وقال ترمب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، إن القرار يأتي "بناءً على عدم التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق بالكامل"، علمًا بأن الاتفاق المبرم في الصيف الفائت كان قد حدد سقف الرسوم عند 15% على السيارات وقطع الغيار.

ومن المتوقع أن تتأثر ألمانيا بشكل خاص بهذه الزيادة، نظرًا لحصتها الكبيرة من صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة، التي تُعد ثاني أكبر سوق لصادرات السيارات الأوروبية بعد المملكة المتحدة.

تصعيد تجاري
ويأتي التصعيد التجاري في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين، إذ كان مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش قد زار واشنطن في نيسان الماضي، وعقد اجتماعات مع مسؤولين أميركيين، بينهم وزير التجارة هاورد لوتنيك والممثل التجاري جيمسون غرير، في محاولة لإحراز تقدم في خفض الرسوم.
اقتصاديًا، تتزامن هذه التطورات مع تداعيات الحرب مع إيران، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مدفوعة باضطرابات الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز.
وبحسب بيانات "جاز بادي"، بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4.16 دولارًا للغالون، فيما وصل سعر الديزل إلى 5.67 دولار، وهي من أعلى المستويات منذ تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا 2022.

ودفعت هذه الزيادات كثيرًا من الأميركيين إلى تغيير سلوكهم، إذ قلّص بعضهم الرحلات الطويلة، فيما لجأ آخرون إلى البحث عن محطات وقود أرخص أو التحول إلى السيارات الكهربائية، في ظل ضغوط متزايدة على المستهلكين مع اقتراب موسم السفر الصيفي.
Advertisement
