مع تفاؤل بنتائج الشركات.. الأسهم الأميركية تواصل المكاسب للأسبوع السادس

ارتفع المؤشران الأميركيان ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في جلسة الجمعة وأغلقا عند مستويات قياسية، مدعومين بأرباح قوية وانخفاض أسعار الخام.



وسجل كلا المؤشرين ارتفاعهما الأسبوعي السادس على التوالي، وهي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ تشرين الأول 2024.



وفي ختام أسبوع مهم بالنسبة لأرباح الشركات، حيث شكلت الشركات التي أعلنت عن نتائجها أكثر من خمسي إجمالي القيمة السوقية للمؤشر ستاندرد آند بورز 500، يتوقع المحللون الآن نمواً إجمالياً في أرباح الربع الأول بنسبة 27.8% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات "مجموعة بورصات ".

