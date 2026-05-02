"ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني لقطر عند "AA/A-1+"

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز على التصنيفات السيادية لقطر عند "AA/A-1+"، متوقعة أن تساعد "الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة" لدى البلاد في تخفيف أثر الحرب الأميركية على .



وقالت الوكالة "على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج ، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، والتي تدعمها الأموال الموجودة في (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى".



وتسببت الحرب مع إيران، التي بدأت قبل شهرين، في تعطيل الشحنات عبر ، الذي يمر عبره 20% من إمدادات الطبيعي المسال العالمية، بحسب ما نقلته " ".

