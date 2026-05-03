Najib Mikati
إقتصاد

أوبك + تقرّ زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً

03-05-2026 | 07:30
أوبك + تقرّ زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً
قررت سبع دول في تحالف «أوبك بلس»، الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في حزيران، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي.

والدول السبع هي: السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة ⁠عمان، والتي أكدت "التزامها باستقرار السوق".

وأوضح بيان من منظمة «أوبك»، أنه «يمكن إعادة التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في نيسان 2023 جزئياً أو كليًا، وذلك تبعاً لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي. وستواصل الدول السبع المشاركة في تحالف أوبك بلس مراقبة وتقييم أوضاع السوق عن كثب».

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول السبع مجدداً على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقاً والتي أُعلن عنها في تشرين الثاني 2023.

كما أشارت الدول السبع المشاركة في تحالف «أوبك بلس» إلى أن هذا الإجراء سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض.

وجددت الدول السبع التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ كانون الثاني 2024.

وستعقد الدول السبع المشاركة في تحالف «أوبك بلس» في 7 كانون الثاني 2026.

