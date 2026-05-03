سريلانكا ترفع أسعار الوقود وسط تضاعف التضخم

رفعت سريلانكا اليوم الأحد أسعار الوقود بنحو 4% ما من شأنه أن يزيد التضخم الذي تضاعف أكثر من مرتين الشهر الماضي بسبب حرب .



ومنذ شهر الماضي رفعت سريلانكا أسعار الوقود بأكثر من 35%، كما ارتفعت أسعار والكهرباء بنسبة مماثلة، وفرضت تقنيناً للوقود عقب انقطاع الإمدادات.



ورفعت شركة الحكومية سعر الكيروسين المستخدم في الآلات الزراعية، إلى 265 روبية "0.85 دولار" للتر، بزيادة قدرها 10 روبيات، وارتفع سعر البنزين 12 روبية ليصل إلى 410 روبيات "1.32 دولار"، وارتفع سعر الديزل 10 روبيات ليصل إلى 392 روبية، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

