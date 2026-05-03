إقتصاد

تحالف "أوبك+" سيوافق على زيادة جديدة لإنتاج النفط

03-05-2026 | 23:00
نقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة قولها إن تحالف أوبك+ سيوافق، الأحد، على زيادة متواضعة في إنتاج النفط، لكن الزيادة ستبقى إلى حد كبير بلا تنفيذ على أرض الواقع، طالما استمر تعطل إمدادات منطقة الخليج العربي جراء الحرب الأميركية الإيرانية.

وبحسب الوكالة، ذكرت المصادر ومسودة لبيان "أوبك+" أيضا أن 7 دول من أعضاء التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، اتفقت من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا في حزيران، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي.

وأوضحت المصادر أن الخطوة تهدف إلى إظهار استعداد التحالف لتوفير الإمدادات بمجرد انتهاء الحرب، ومضيه قدما في خطط زيادة الإنتاج.

ويضم الاجتماع، الأحد، 7 دول من أعضاء أوبك+ هي السعودية والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وروسيا وسلطنة عمان.
ونقلت عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بمنطقة الخليج ومتعاملين عالميين أن زيادة الإنتاج ستظل رمزية إلى حد كبير حتى استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، وحتى عندما يحدث ذلك، فقد يستغرق الأمر عدة أسابيع، إن لم يكن شهورًا، حتى تعود التدفقات إلى طبيعتها.
