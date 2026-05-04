استقرار الين مع استمرار المخاوف من تدخل السلطات اليابانية في السوق

استقر الين في بداية التعاملات الآسيوية مع ارتفاع طفيف بعد بضع جلسات متقلبة أعقبت ما قيل إنه تدخل من جانب السلطات لدعم العملة الأسبوع الماضي.



وصعد الين 0.1% إلى 156.885 مقابل الدولار بعدما ارتفع 1.4% خلال الشهر الماضي، وهي مكاسب تُعزى بالكامل تقريبا إلى إجراءات اتخذت يوم الخميس حيث يُعتقد على نطاق واسع أن السلطات تدخلت في السوق.



ورفض مسؤولون في تأكيد ما إذا كانوا تدخلوا في السوق، لكن مصادر قالت لرويترز إن السلطات نفذت بالفعل عمليات شراء للين للمرة الأولى منذ عامين.

Advertisement