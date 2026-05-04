|
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
إقتصاد
شبح الحرب التجارية يضرب ألمانيا.. هبوط حاد لأسهم كبرى شركات السيارات
04-05-2026
شهدت أسهم شركات السيارات
الألمانية
تراجعاً ملحوظاً في التداولات الأوروبية، اليوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف المتزايدة من اندلاع حرب تجارية وشيكة وتأثير الرسوم الجمركية على الصادرات الرئيسية لأكبر اقتصاد في
أوروبا
.
وسجلت أسهم كبرى الشركات المصنعة، وفي مقدمتها "فولكس فاغن"، "بي إم دبليو"، و"
مرسيدس
بنز"، انخفاضات تراوحت بين 2% و4%. وجاء هذا الهبوط عقب تقارير تشير إلى عزم قوى اقتصادية كبرى فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات المستوردة، وهو ما يهدد تنافسية الصناعة الألمانية في أسواق حيوية مثل
الصين
والولايات المتحدة.
ويعاني قطاع السيارات الألماني من ضغوط مزدوجة؛ فإلى جانب التوترات التجارية والرسوم، تواجه الشركات تكاليف طاقة مرتفعة وتحولاً متعثراً نحو السيارات الكهربائية. ويرى محللون أن أي قيود جمركية جديدة ستزيد من أوجاع القطاع الذي يمثل العمود الفقري للصناعة الألمانية، مما قد يضطر الشركات إلى مراجعة توقعات أرباحها للعام الحالي.
وأعربت الرابطة الاتحادية لصناعة السيارات في
ألمانيا
عن قلقها من أن تؤدي هذه الإجراءات الحمائية إلى ردود فعل انتقامية، مما يعيق سلاسل التوريد العالمية ويرفع الأسعار على المستهلكين.
كما حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هبوط أسهم السيارات قد يجر مؤشر "داكس" الألماني إلى مستويات متدنية، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
مرقص: مساعي رئيس الجمهورية أسهمت في ابعاد شبح استهداف البنى التحتية والمرافق الحيوية
رابطة الوقود الألمانية: بعض شركات الطاقة في ألمانيا تحقق أرباحا غير مبررة
بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!
المتحدث باسم حرس الثورة الايراني: موعد انتهاء هذه الحرب فقط عندما يُرفع شبح الحرب عن إيران
وسط مؤشرات على فتح أميركا لمضيق هرمز.. تراجع في أسعار النفط
الذهب يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهر
إيلون ماسك يحسم قضية “تويتر” باتفاق تسوية
بعد غياب 4 سنوات.. الهند تعود رسمياً إلى سوق القمح العالمي
"مبيدات تهدد السلامة".. بيانٌ من "الزراعة"
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
