شبح الحرب التجارية يضرب ألمانيا.. هبوط حاد لأسهم كبرى شركات السيارات

04-05-2026 | 23:00
شهدت أسهم شركات السيارات الألمانية تراجعاً ملحوظاً في التداولات الأوروبية، اليوم الاثنين، متأثرة بالمخاوف المتزايدة من اندلاع حرب تجارية وشيكة وتأثير الرسوم الجمركية على الصادرات الرئيسية لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وسجلت أسهم كبرى الشركات المصنعة، وفي مقدمتها "فولكس فاغن"، "بي إم دبليو"، و"مرسيدس بنز"، انخفاضات تراوحت بين 2% و4%. وجاء هذا الهبوط عقب تقارير تشير إلى عزم قوى اقتصادية كبرى فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات المستوردة، وهو ما يهدد تنافسية الصناعة الألمانية في أسواق حيوية مثل الصين والولايات المتحدة.

ويعاني قطاع السيارات الألماني من ضغوط مزدوجة؛ فإلى جانب التوترات التجارية والرسوم، تواجه الشركات تكاليف طاقة مرتفعة وتحولاً متعثراً نحو السيارات الكهربائية. ويرى محللون أن أي قيود جمركية جديدة ستزيد من أوجاع القطاع الذي يمثل العمود الفقري للصناعة الألمانية، مما قد يضطر الشركات إلى مراجعة توقعات أرباحها للعام الحالي.

وأعربت الرابطة الاتحادية لصناعة السيارات في ألمانيا عن قلقها من أن تؤدي هذه الإجراءات الحمائية إلى ردود فعل انتقامية، مما يعيق سلاسل التوريد العالمية ويرفع الأسعار على المستهلكين.
 
كما حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هبوط أسهم السيارات قد يجر مؤشر "داكس" الألماني إلى مستويات متدنية، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
