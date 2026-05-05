إيلون ماسك يحسم قضية “تويتر” باتفاق تسوية

توصل إلى تسوية في الدعوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ، واتهمت فيها أغنى شخص في العالم بالتأخر في مشترياته الأولية من ‌موقع ، المعروف الآن باسم «إكس»، في 2022.

وسيدفع صندوق اتئماني باسم غرامة مدنية 1.5 مليون دولار، بموجب التسوية التي كُشف عنها أمس الاثنين في المحكمة الاتحادية بواشنطن العاصمة.

ولم يقر ماسك بارتكاب أي مخالفة، ولن يضطر إلى التنازل عن أي جزء من 150 مليون دولار تثور ⁠مزاعم أنه وفرها من جراء هذا التأخير.

وتتطلب التسوية موافقة القاضية الاتحادية سباركل سوكنانان، التي رفضت في فبراير شباط طلب ماسك إسقاط القضية.

وتنهي هذه التسوية معارك شديدة لأكثر من سبع سنوات بين ماسك والهيئة التنظيمية، والتي بدأت في أيلول 2018 عندما اتهمته لجنة الأوراق المالية والبورصات بالاحتيال في الأوراق المالية لنشره تغريدة تفيد بأنه "حاز" تمويلا لإمكان تحويل شركته للسيارات الكهربائية إلى شركة خاصة.

وسوى ماسك تلك القضية بدفع غرامة مدنية 20 مليون دولار ‌والسماح ⁠لمحامي تسلا بمراجعة بعض منشورات تويتر مسبقا والتخلي عن منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية.

ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق.

وقالت اللجنة في الدعوى القضائية التي رفعتها في كانون الثاني 2025 إن تأخر ماسك 11 يوما في الكشف ⁠عن حصته الأولية البالغة خمسة بالمئة في تويتر في أواخر آذار وأوائل نيسان 2022 سمح له بشراء أسهم تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار بأسعار منخفضة، قبل ⁠أن يكشف أخيرا عن حصة 9.2 بالمئة.

وذهبت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن ماسك يجب أن يدفع غرامة مدنية وأن يسدد مبلغ 150 ⁠مليون دولار الذي يُزعم أنه وفره على حساب مستثمرين لم يكونوا على علم بالأمر.

ووصف ماسك هذا التأخير بأنه غير مقصود، واتهم اللجنة بانتهاك حقوقه في حرية التعبير من خلال استهدافه.