تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
وسط مؤشرات على فتح أميركا لمضيق هرمز.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
05-05-2026
|
00:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأميركية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته
إيران على
مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية في
الشرق الأوسط
.
وأطلقت
الولايات المتحدة
أمس الاثنين عملية جديدة تهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وأعلنت شركة ميرسك في وقت لاحق أن (ألايانس فيرفاكس)، وهي سفينة لنقل المركبات ترفع
العلم
الأميركي، غادرت
الخليج
عبر المضيق برفقة قوات عسكرية أميركية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات، نقلاً عن وكالة "
رويترز
".
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو/تموز 1.22 دولار، أو 1.07%، إلى 113.22 دولار للبرميل عند الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8% أمس. وانخفض خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 2.07 دولار، أو 1.95%، إلى 104.35 دولار، بعد أن ارتفع 4.4% في الجلسة السابقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ ف ب": أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
"أ ف ب": أسعار النفط تتراجع بنسبة 10% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز
05/05/2026 10:24:45
05/05/2026 10:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يتراجع بأكثر من 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز
Lebanon 24
النفط يتراجع بأكثر من 10% بعد إعلان فتح مضيق هرمز
05/05/2026 10:24:45
05/05/2026 10:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان ترامب عن جهود لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
بعد إعلان ترامب عن جهود لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز.. تراجع في أسعار النفط
05/05/2026 10:24:45
05/05/2026 10:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مع ضغط ترامب على الدول للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
مع ضغط ترامب على الدول للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.. تراجع في أسعار النفط
05/05/2026 10:24:45
05/05/2026 10:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الشرق الأوسط
إيران على
الرئيسي
الخليج
رويترز
الملا
تكساس
تابع
قد يعجبك أيضاً
ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
02:10 | 2026-05-05
05/05/2026 02:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهر
Lebanon 24
الذهب يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهر
00:30 | 2026-05-05
05/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يحسم قضية “تويتر” باتفاق تسوية
Lebanon 24
إيلون ماسك يحسم قضية “تويتر” باتفاق تسوية
00:25 | 2026-05-05
05/05/2026 12:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبح الحرب التجارية يضرب ألمانيا.. هبوط حاد لأسهم كبرى شركات السيارات
Lebanon 24
شبح الحرب التجارية يضرب ألمانيا.. هبوط حاد لأسهم كبرى شركات السيارات
23:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 4 سنوات.. الهند تعود رسمياً إلى سوق القمح العالمي
Lebanon 24
بعد غياب 4 سنوات.. الهند تعود رسمياً إلى سوق القمح العالمي
16:00 | 2026-05-04
04/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
Lebanon 24
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
11:00 | 2026-05-04
04/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
Lebanon 24
إسرائيل قررت تنفيذ "اغتيالين" في لبنان.. آخر تقرير يكشف الأمر
16:00 | 2026-05-04
04/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله
16:16 | 2026-05-04
04/05/2026 04:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم "يومي": زعلانة كتير
08:50 | 2026-05-04
04/05/2026 08:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
10:29 | 2026-05-04
04/05/2026 10:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:10 | 2026-05-05
ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟
00:30 | 2026-05-05
الذهب يرتفع بعد هبوطه لأدنى مستوى في شهر
00:25 | 2026-05-05
إيلون ماسك يحسم قضية “تويتر” باتفاق تسوية
23:00 | 2026-05-04
شبح الحرب التجارية يضرب ألمانيا.. هبوط حاد لأسهم كبرى شركات السيارات
16:00 | 2026-05-04
بعد غياب 4 سنوات.. الهند تعود رسمياً إلى سوق القمح العالمي
14:10 | 2026-05-04
"مبيدات تهدد السلامة".. بيانٌ من "الزراعة"
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
05/05/2026 10:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
05/05/2026 10:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
05/05/2026 10:24:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24