وسط مؤشرات على فتح أميركا لمضيق هرمز.. تراجع في أسعار النفط

تراجعت أسعار اليوم الثلاثاء بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأميركية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية في .



وأطلقت أمس الاثنين عملية جديدة تهدف إلى معاودة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، وأعلنت شركة ميرسك في وقت لاحق أن (ألايانس فيرفاكس)، وهي سفينة لنقل المركبات ترفع الأميركي، غادرت عبر المضيق برفقة قوات عسكرية أميركية، مما هدأ بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات، نقلاً عن وكالة " ".



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو/تموز 1.22 دولار، أو 1.07%، إلى 113.22 دولار للبرميل عند الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت على ارتفاع 5.8% أمس. وانخفض خام غرب الوسيط الأميركي 2.07 دولار، أو 1.95%، إلى 104.35 دولار، بعد أن ارتفع 4.4% في الجلسة السابقة.

Advertisement