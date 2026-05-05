بعد سنوات من "عرقلة قيصر".. محطة مفصلية لتفعيل خط الغاز العربي

أشاد المنسق العام للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، بالاجتماع الثلاثي لوزراء طاقة والأردن وسوريا في عمّان، معتبراً إياه خطوة مفصلية لتعزيز الربط الكهربائي وتبادل .

ولفت الخولي إلى أن هذا التعاون الذي أعاقته لسنوات السياسية، لا سيما "قانون "، من شأنه اليوم أن يوفّر طاقة استقراره وكلفة أقل عبر تفعيل خط الغاز العربي، مما يخفف الأعباء عن المواطن اللبناني المعتمد على المولدات الخاصة.



وأكد البيان أن معامل الكهرباء في لبنان جاهزة تقنياً للعمل على الغاز، مشدداً على ضرورة تحويل هذه الخطوة إلى سياسة وطنية مستدامة تنهي الاحتكار وتؤسس لنظام طاقة عادل وشفاف بعيداً عن الهدر.

كما طالب بالإسراع في إنجاز الترتيبات التقنية والقانونية ومواكبة المسار بإصلاحات داخلية تضمن حسن الإدارة، مؤكداً أن توفر الإرادة السياسية هو المفتاح لخروج لبنان من "نفق العتمة".