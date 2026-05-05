حدث مالي "تاريخي" في سوريا.. مجموعة QNB تطلق خدمات بطاقات الدفع الدولية

05-05-2026 | 12:42
حدث مالي تاريخي في سوريا.. مجموعة QNB تطلق خدمات بطاقات الدفع الدولية
أعلنت مجموعة QNB عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع الدولية وحلول المدفوعات الرقمية في سوريا، لتصبح بذلك أول بنك عالمي يقدم هذه الخدمات في السوق السورية. وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مصرف سوريا المركزي السماح للمؤسسات المالية وشركات الدفع المرخصة بالتعامل مع شبكات الدفع العالمية مثل "فيزا" و"ماستركارد".

وأوضحت المجموعة أن هذه المبادرة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي، مع الالتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية عبر نهج مرحلي ومنظم.
 
من جانبه، أكد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول في QNB، أن هذه الخطوة تدعم جهود المصرف المركزي للحد من الاعتماد على النقد وتوفير تجربة دفع آمنة وفورية.

وكانت "ماستركارد" قد منحت QNB ترخيصاً في كانون الثاني 2026 لتوسيع أنشطة الإصدار والقبول في سوريا، في حين يواصل مصرف سوريا المركزي إصلاحاته لتحديث القطاع المالي، والتي شملت توقيع مذكرات تفاهم مع "ماستركارد" في ايلول 2025 وشركة "فيزا" في كانون اول 2025.
 
وتهدف هذه الشراكات إلى دمج سوريا في الاقتصاد الرقمي العالمي وتمكين التجار والمنشآت بمختلف أحجامها من قبول المدفوعات الإلكترونية وفق معايير التشفير وأمن المعلومات الدولية.

