تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

العتيبة يشرح أسباب انسحاب الإمارات من أوبك

Lebanon 24
06-05-2026 | 03:18
A-
A+
العتيبة يشرح أسباب انسحاب الإمارات من أوبك
العتيبة يشرح أسباب انسحاب الإمارات من أوبك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدث سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة بمقال له في صحيفة "فاينانشال تايمز" عن خروج الإمارات من منظمة أوبك، مشيرا إلى أن القرار يعكس تغيرات بنيوية في أسواق الطاقة العالمية، وتحولات عميقة في الاقتصاد الدولي، ورؤية واضحة لموقع الإمارات اليوم وإلى أين تتجه.

وأضاف العتيبة بمقال له في صحيفة "فاينانشال تايمز": "قبل 40 عاما، حضرت أول اجتماع لي في منظمة أوبك. كانت المرة الأولى التي أرتدي فيها بدلة وربطة عنق، وكنت في الثالثة عشرة من عمري. لم أكن سعيدا، وكذلك لم يكن والدي، مانع العتيبة، وزير البترول والثروة المعدنية الإماراتي آنذاك".

وتابع: "كان ذلك عام 1986، حين انهارت أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل. أمضى والدي أشهرا في محاولة إقناع أعضاء أوبك بتعزيز حصص الإنتاج واستعادة استقرار الأسعار. وفي مؤتمر جنيف في أغسطس من ذلك العام، قال للصحفيين: "ما زال أمامنا طريق طويل.. ولست متفائلا كثيرا".

وأكمل: "كان محقا في تشككه. انتهى الاجتماع دون حل، لكن أوبك بقيت، ومضت الإمارات لاحقا لتصبح ثالث أكبر منتج في المنظمة".
وأضاف سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة: "الأسبوع الماضي، وبعد نحو 6 عقود من العضوية، أعلنت الإمارات خروجها من أوبك. وهذا القرار يتجاوز بكثير مسألة حصص الإنتاج أو اضطرابات الحرب، إذ يعكس تغيرات بنيوية في أسواق الطاقة العالمية، وتحولات عميقة في الاقتصاد الدولي، ورؤية واضحة لموقع الإمارات اليوم وإلى أين تتجه".
وتابع: "لقد أُنشئت أوبك لدول تعتمد على النفط. أما الإمارات فلم تعد كذلك منذ زمن. انضمت أبوظبي إلى المنظمة قبل قيام الدولة نفسها. ثم، كدولة اتحادية شابة، كانت الإمارات تعتمد شبه كليا على عائدات النفط. في ذلك الوقت، كان إطار أوبك، القائم على إدارة الإنتاج جماعيا، والانضباط المشترك، وتنسيق الأسعار، منطقيًا لدولة ناشئة تدخل أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، لكن تلك الدولة لم تعد موجودة".

وأشار إلى أنه "اليوم، يرتبط أقل من ربع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بقطاع الطاقة. أما القطاعات الأسرع نموًا فهي الطيران، والخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، وعلوم الحياة".

ولفت إلى أنه "خلال السنوات الأربع الماضية، وقّعت الإمارات 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 15 منها حيز التنفيذ، مع دول من بينها الهند، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وإسرائيل، وكينيا، وماليزيا، وفيتنام، والأردن وغيرها، بما يوسع وصولها إلى أسواق تضم مليارات البشر. كما تعمل الإمارات على اتفاق تجاري ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، والتزمت بشراكة استثمارية وتكنولوجية مع الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار، هذا ليس نموذج دولة ينحصر اهتمامها الأساسي في إدارة إمدادات النفط ضمن إطار جماعي".

وتابع: "لقد ذكّر العام الماضي كل حكومة وكل أسرة بمعنى انعدام أمن الطاقة. فقد أدت الاضطرابات الإقليمية إلى تعطيل الإمدادات، ودفع الأسعار نحو مستويات قياسية، وفرض تكاليف حقيقية على المستهلكين والمزارعين والشركات، والدرس واضح: العالم يحتاج إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة، ويحتاج إلى منتجين قادرين على توفيرها".

مصلحة الإمارات تكمن في جوار مستقر لا مضطرب. وسياستها في الطاقة، كما سياستها الخارجية، موجهة نحو هذا الهدف. تمتلك الإمارات طاقة إنتاجية فائضة وبنية تحتية تسمح بتوسيعها. وتعتزم استثمار عشرات المليارات من الدولارات في خطوط أنابيب جديدة، وتحديث الموانئ، وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول طاقتها إلى الأسواق التي تحتاجها، أيا كانت التطورات المحيطة".

وأكمل العتيبة: "تستهدف الإمارات بلوغ طاقة إنتاجية قدرها 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، لكن ضمن إطار إنتاج جماعي، تبقى هذه القدرة معطلة. لذلك، فإن الخروج من أوبك ليس حسابا تجاريا فقط، بل مسؤولية أيضًا. فالإمارات تمتلك القدرة على الإسهام في أمن الطاقة العالمي والاستقرار الاقتصادي الدولي في لحظة بات فيها هذا الأمن وذلك الاستقرار مهددين فعليًا، وهي تعتزم القيام بذلك".

وأشار إلى أن عائدات زيادة الإنتاج لن تتراكم بلا هدف، بل ستُعاد ضخها في استثمارات البنية التحتية عبر العالم النامي. فقد أمضت "مصدر"، شركة الطاقة المتجددة الإماراتية، عقدين في بناء قدرات داخل 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة. كما أن محطة براكة للطاقة النووية، الأولى في العالم العربي، باتت عاملة وتوفر طاقة نظيفة مستقرة. وخصصت "أدنوك" عشرات المليارات من الدولارات لتطوير حلول منخفضة الكربون عبر "إكس آر جي"، ذراعها الاستثمارية الدولية الجديدة".

وتابع: "كأن كل هذه الأسباب لا تكفي لمغادرة أوبك، لا تزال إيران عضوا كاملا في المنظمة، رغم أنها تخالف مهمتها المعلنة في ضمان استقرار أسواق النفط لتأمين إمدادات نفطية فعالة واقتصادية ومنتظمة للمستهلكين. ويوم الأحد، خرقت إيران وقف إطلاق النار والقانون الدولي، وجددت هجماتها على ناقلات النفط والبنية التحتية للطاقة في الخليج".

واختتم بالقول: "لطالما كانت عائدات النفط وسيلة لا غاية. لم يكن الهدف يوما أن نكون دولة نفطية، بل أن نبني شيئًا أكثر ديمومة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب عن انسحاب الإمارات من أوبك: أعتقد أنه أمر رائع
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط يهبط مع تقييم انسحاب الإمارات من "أوبك"
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تُعلن خروجها من "أوبك" و"أوبك +"
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تخرج عن "إجماع أوبك".. انسحاب مفاجئ يعيد رسم خريطة النفط العالمية
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:02:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

أوكرانيا

الأوروبي

إسرائيل

إلى أين

أوروبي

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:51 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
04:22 | 2026-05-06
Lebanon24
00:55 | 2026-05-06
Lebanon24
00:51 | 2026-05-06
Lebanon24
23:00 | 2026-05-05
Lebanon24
15:15 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24