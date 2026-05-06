تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الدولار يتراجع في إيران.. الأسواق تراهن على التهدئة

Lebanon 24
06-05-2026 | 16:00
A-
A+
الدولار يتراجع في إيران.. الأسواق تراهن على التهدئة
الدولار يتراجع في إيران.. الأسواق تراهن على التهدئة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحسن سعر صرف الريال الإيراني أمام الدولار وعدد من العملات الأجنبية في السوق الحرة، اليوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على العملة الصعبة بعد تقارير تحدثت عن اقتراب طهران وواشنطن من تفاهم أولي لإنهاء الحرب.
Advertisement

وبحسب مواقع محلية إيرانية، انخفض سعر الدولار في السوق الحرة من 182 ألفاً و350 توماناً إلى 175 ألفاً و210 تومانات، أي ما يعادل نحو مليون و752 ألف ريال للدولار، وسط تعاملات مالت إلى الهبوط مقارنة باليوم السابق.

وتعتمد السوق الإيرانية التومان في التسعير اليومي، فيما تبقى العملة الرسمية هي الريال، علماً أن التومان الواحد يساوي 10 ريالات.

وأظهرت بيانات موقع "الآن چند" الإيراني لرصد أسعار العملات أن سعر شراء الدولار بلغ 176 ألفاً و400 تومان، مقابل 178 ألفاً و200 تومان للبيع. كما سجل سعر بيع اليورو 209 آلاف و400 تومان، والدرهم الإماراتي 48 ألفاً و500 تومان.

وكان الدولار قد اقترب، أمس الثلاثاء، من مستوى 190 ألف تومان، قبل أن يتراجع إلى نحو 181 ألف تومان، وفق موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني، الذي أشار إلى أن أسواق الذهب والعملات دخلت مساراً هابطاً بفعل "إشارات سياسية" وخروج جزء من السيولة من سوق العملات.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب والسبائك داخل إيران، فيما بقي اتجاه السوق مرتبطاً بالتطورات السياسية المتعلقة بالحرب ومضيق هرمز.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر باكستاني مطلع على جهود الوساطة أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من الموافقة على مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وبحسب الوكالة، يهدف التفاهم المقترح إلى وضع إطار أولي لوقف القتال وفتح مسار تفاوضي أوسع بشأن الملفات الخلافية بين الجانبين، في ظل دور وساطة تلعبه باكستان بين واشنطن وطهران.

ولم تعلن إيران أو الولايات المتحدة حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تواصل الأسواق تسعير احتمالات التهدئة أو عودة التصعيد، بعدما ظل سعر الصرف في إيران شديد التأثر بأي تطور مرتبط بالحرب أو بمضيق هرمز أو بالعقوبات الأميركية. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الدولار يستفيد من الحرب.. وأسواق الخيارات تراهن على قمم جديدة في 2026
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تتراجع على وقع التهدئة
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يتراجع في سوريا.. هذه آخر الارقام
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يتراجع مع ترقب محادثات أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 01:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإيرانية

الإيراني

العقوبات

الإمارات

الجزيرة

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
15:32 | 2026-05-06
Lebanon24
14:00 | 2026-05-06
Lebanon24
12:35 | 2026-05-06
Lebanon24
10:49 | 2026-05-06
Lebanon24
09:03 | 2026-05-06
Lebanon24
07:59 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24