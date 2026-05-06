الدولار يتراجع في إيران.. الأسواق تراهن على التهدئة

وبحسب مواقع محلية إيرانية، انخفض سعر الدولار في السوق الحرة من 182 ألفاً و350 توماناً إلى 175 ألفاً و210 تومانات، أي ما يعادل نحو مليون و752 ألف ريال للدولار، وسط تعاملات مالت إلى الهبوط مقارنة باليوم السابق.وتعتمد السوق التومان في التسعير اليومي، فيما تبقى العملة الرسمية هي الريال، علماً أن التومان الواحد يساوي 10 ريالات.وأظهرت بيانات موقع "الآن چند" الإيراني لرصد أسعار العملات أن سعر شراء الدولار بلغ 176 ألفاً و400 تومان، مقابل 178 ألفاً و200 تومان للبيع. كما سجل سعر بيع اليورو 209 آلاف و400 تومان، والدرهم الإماراتي 48 ألفاً و500 تومان.وكان الدولار قد اقترب، أمس الثلاثاء، من مستوى 190 ألف تومان، قبل أن يتراجع إلى نحو 181 ألف تومان، وفق موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني، الذي أشار إلى أن أسواق الذهب والعملات دخلت مساراً هابطاً بفعل "إشارات سياسية" وخروج جزء من السيولة من سوق العملات.وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب والسبائك داخل ، فيما بقي اتجاه السوق مرتبطاً بالتطورات السياسية المتعلقة بالحرب ومضيق هرمز.في المقابل، نقلت وكالة " " عن مصدر باكستاني مطلع على جهود الوساطة أن وإيران تقتربان من الموافقة على مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.وبحسب الوكالة، يهدف التفاهم المقترح إلى وضع إطار أولي لوقف القتال وفتح مسار تفاوضي أوسع بشأن الملفات الخلافية بين الجانبين، في ظل دور وساطة تلعبه باكستان بين وطهران.ولم تعلن إيران أو الولايات المتحدة حتى الآن التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تواصل الأسواق تسعير احتمالات التهدئة أو عودة التصعيد، بعدما ظل سعر الصرف في إيران شديد التأثر بأي تطور مرتبط بالحرب أو بمضيق هرمز أو بالعقوبات الأميركية. (الجزيرة)