تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

هرمز يخنق النفط.. إنتاج "أوبك" عند أدنى مستوى منذ 1990

Lebanon 24
06-05-2026 | 23:00
A-
A+
هرمز يخنق النفط.. إنتاج أوبك عند أدنى مستوى منذ 1990
هرمز يخنق النفط.. إنتاج أوبك عند أدنى مستوى منذ 1990 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في نيسان إلى أدنى مستوى له منذ 36 عاماً، مع تضييق الحرب المرتبطة بإيران على صادرات الخليج، وفق مسح أجرته "بلومبرغ".
Advertisement

وبحسب المسح، انخفض إنتاج "أوبك" بمقدار 420 ألف برميل يومياً إلى 20.55 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، بفعل تراجعات كبيرة في الكويت وإيران.

وكان إنتاج المنظمة قد هبط في آذار بمقدار 8.6 مليون برميل يومياً، في أكبر انخفاض منذ عقود، بعدما أدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز للمرة الأولى.

وتسبب فقدان الإمدادات من الخليج العربي، في اضطراب كبير بأسواق النفط، ما رفع أسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين، وسط مخاوف من موجة تضخم جديدة وضغط إضافي على الاقتصاد العالمي.

وبقيت العقود الآجلة للنفط مرتبطة بمسار التحركات الدبلوماسية، إذ تراجعت 7% في لندن يوم الأربعاء، بعد تقارير تحدثت عن اقتراب اتفاق تراه الولايات المتحدة وشيكاً.

وشهدت "أوبك" تطوراً لافتاً الأسبوع الماضي، مع إعلان الإمارات مغادرة المنظمة بعد خلافات حول قيود الإنتاج. ويتضمن مسح "بلومبرغ" أرقام الإمارات في نيسان، وهو الشهر الأخير قبل دخول خروجها حيز التنفيذ في 1 أيار.

ورغم إغلاق مضيق هرمز، وافقت دول رئيسية في "أوبك" وحلفاؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية على زيادة رمزية لحصص الإنتاج في حزيران، ضمن مسار استعادة الإنتاج المتوقف الذي كان قائماً قبل اندلاع الحرب.

وسجلت الكويت أكبر خسارة في نيسان، إذ انخفض إنتاجها بمقدار 470 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً، أي أقل من ثلث مستواه قبل الصراع. كما تراجعت صادراتها إلى 22 ألف برميل يومياً فقط، وفق بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ".

وجاءت إيران بعدها، بعدما تعرضت صادراتها لضغط أكبر نتيجة الحصار الأميركي على الشحنات. وقالت القيادة المركزية الأميركية يوم الإثنين إن القوات الأميركية أعادت توجيه 50 سفينة منذ بدء الحصار في 13 نيسان.

وانخفض إنتاج إيران بمقدار 180 ألف برميل يومياً إلى 3.05 مليون برميل يومياً، ما زاد حجم التراجع المسجل منذ بداية الحرب.

ويستند مسح "بلومبرغ" إلى بيانات تتبع السفن، ومعلومات من مسؤولين، وتقديرات شركات استشارية بينها "رابيدان إنرجي غروب" و"كبلر" و"ريستاد إنرجي". (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
تحالف "أوبك+" سيوافق على زيادة جديدة لإنتاج النفط
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبك + تقرّ زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ عن مصادر: أوبك + تعتزم رفع إنتاج النفط بمعدل 206 آلاف برميل يوميا
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": انخفاض مخزون النفط في الفجيرة بالإمارات إلى 7 ملايين برميل وهو أدنى مستوى في 9 سنوات على الأقل
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 06:58:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

برميل يوميا

إيران على

دبلوماسي

الإمارات

بلومبرغ

الخليج

الكويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:33 | 2026-05-06
Lebanon24
22:45 | 2026-05-06
Lebanon24
16:00 | 2026-05-06
Lebanon24
15:32 | 2026-05-06
Lebanon24
14:00 | 2026-05-06
Lebanon24
12:35 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24