هرمز يخنق النفط.. إنتاج "أوبك" عند أدنى مستوى منذ 1990

وبحسب المسح، انخفض إنتاج "أوبك" بمقدار 420 ألف برميل يومياً إلى 20.55 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، بفعل تراجعات كبيرة في وإيران.وكان إنتاج المنظمة قد هبط في آذار بمقدار 8.6 مليون برميل يومياً، في أكبر انخفاض منذ عقود، بعدما أدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز للمرة الأولى.وتسبب فقدان الإمدادات من الخليج العربي، في اضطراب كبير بأسواق ، ما رفع أسعار وقود الطائرات والديزل والبنزين، وسط مخاوف من موجة تضخم جديدة وضغط إضافي على الاقتصاد العالمي.وبقيت العقود الآجلة للنفط مرتبطة بمسار التحركات الدبلوماسية، إذ تراجعت 7% في يوم الأربعاء، بعد تقارير تحدثت عن اقتراب اتفاق تراه وشيكاً.وشهدت "أوبك" تطوراً لافتاً الأسبوع الماضي، مع إعلان مغادرة المنظمة بعد خلافات حول قيود الإنتاج. ويتضمن مسح "بلومبرغ" أرقام الإمارات في نيسان، وهو الشهر الأخير قبل دخول خروجها حيز التنفيذ في 1 أيار.ورغم إغلاق مضيق هرمز، وافقت دول رئيسية في "أوبك" وحلفاؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية على زيادة رمزية لحصص الإنتاج في حزيران، ضمن مسار استعادة الإنتاج المتوقف الذي كان قائماً قبل اندلاع الحرب.وسجلت الكويت أكبر خسارة في نيسان، إذ انخفض إنتاجها بمقدار 470 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً، أي أقل من ثلث مستواه قبل الصراع. كما تراجعت صادراتها إلى 22 ألف برميل يومياً فقط، وفق بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ".وجاءت بعدها، بعدما تعرضت صادراتها لضغط أكبر نتيجة الحصار الأميركي على الشحنات. وقالت القيادة المركزية الأميركية يوم الإثنين إن القوات الأميركية أعادت توجيه 50 سفينة منذ بدء الحصار في 13 نيسان.وانخفض إنتاج إيران بمقدار 180 ألف برميل يومياً إلى 3.05 مليون برميل يومياً، ما زاد حجم التراجع المسجل منذ بداية الحرب.ويستند مسح "بلومبرغ" إلى بيانات تتبع السفن، ومعلومات من مسؤولين، وتقديرات شركات استشارية بينها "رابيدان إنرجي غروب" و"كبلر" و"ريستاد إنرجي". (بلومبرغ)