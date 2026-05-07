تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

أرباح قياسية لـ"طيران الإمارات".. الحرب لم تكسر الطلب

Lebanon 24
07-05-2026 | 04:51
A-
A+
أرباح قياسية لـطيران الإمارات.. الحرب لم تكسر الطلب
أرباح قياسية لـطيران الإمارات.. الحرب لم تكسر الطلب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت "طيران الإمارات" تحقيق أرباح صافية قياسية في عامها المالي المنتهي في آذار، رغم تداعيات الحرب على إيران والاضطرابات التي طالت قطاع الطيران في المنطقة.
Advertisement

وقالت الشركة، وهي الناقل الرسمي لإمارة دبي، إن أرباحها بعد الضرائب ارتفعت إلى 5.4 مليار دولار خلال 12 شهراً حتى نهاية آذار، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وعوّض ارتفاع العائد على الراكب لكل كيلومتر التراجع الطفيف في عدد المسافرين، الذي بلغ 53.2 مليون راكب خلال العام المالي.

وكان "مطار دبي الدولي" قد أعلن تراجعاً حاداً في حركة المسافرين خلال آذار، بنسبة 65.7% على أساس سنوي.

كما سجلت مجموعة الإمارات، الشركة الأم، إيرادات قياسية بلغت 41 مليار دولار، بزيادة 3% عن العام المالي السابق. وأعلنت المجموعة توزيع 3.5 مليار درهم لصالح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة لها.

وتسببت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 شباط، باضطرابات واسعة في قطاع الطيران، شملت إغلاقات مؤقتة للمجال الجوي في دول عدة بالمنطقة، وارتفاعاً في تكاليف الوقود، ما أدى إلى أكبر أزمة في السفر الجوي منذ جائحة كورونا.

ورغم أن شركات الطيران الخليجية تواصل استعادة طاقتها التشغيلية تدريجياً، فإنها لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب، وسط غموض بشأن استقرار وقف إطلاق النار. (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
القصف على الجنوب مستمر.. عمليات قياسية لـ"الحزب" وإسرائيل تؤكد: الحرب طويلة
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيت يثير الشبهات: صفقة بمليارات تسبق تصريح ترامب وتحقق أرباحاً قياسية خلال دقائق
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
5 مليارات دولار أرباح "هيتاشي" السنوية بنمو قدره 30%
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
خسائر قياسية تضرب "ستراتيجي إنك" مع تراجع البتكوين
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 15:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الشركة الأم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإمارات

إسرائيل

بلومبرغ

الخليجي

كورونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-05-07
Lebanon24
07:06 | 2026-05-07
Lebanon24
04:12 | 2026-05-07
Lebanon24
02:30 | 2026-05-07
Lebanon24
02:17 | 2026-05-07
Lebanon24
02:12 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24