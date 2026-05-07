أرباح قياسية لـطيران الإمارات.. الحرب لم تكسر الطلب

إقتصاد
أرباح قياسية لـ"طيران الإمارات".. الحرب لم تكسر الطلب
Lebanon 24
07-05-2026
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت "طيران
الإمارات
" تحقيق أرباح صافية قياسية في عامها المالي المنتهي في آذار، رغم تداعيات الحرب على
إيران
والاضطرابات التي طالت قطاع الطيران في المنطقة.
وقالت الشركة، وهي الناقل الرسمي لإمارة دبي، إن أرباحها بعد الضرائب ارتفعت إلى 5.4 مليار دولار خلال 12 شهراً حتى نهاية آذار، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وعوّض ارتفاع العائد على الراكب لكل كيلومتر التراجع الطفيف في عدد المسافرين، الذي بلغ 53.2 مليون راكب خلال العام المالي.
وكان "مطار دبي الدولي" قد أعلن تراجعاً حاداً في حركة المسافرين خلال آذار، بنسبة 65.7% على أساس سنوي.
كما سجلت مجموعة الإمارات،
الشركة الأم
، إيرادات قياسية بلغت 41 مليار دولار، بزيادة 3% عن العام المالي السابق. وأعلنت المجموعة توزيع 3.5 مليار درهم لصالح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة لها.
وتسببت الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على إيران، التي اندلعت في 28 شباط، باضطرابات واسعة في قطاع الطيران، شملت إغلاقات مؤقتة للمجال الجوي في دول عدة بالمنطقة، وارتفاعاً في تكاليف الوقود، ما أدى إلى أكبر أزمة في السفر الجوي منذ جائحة
كورونا
.
ورغم أن شركات الطيران الخليجية تواصل استعادة طاقتها التشغيلية تدريجياً، فإنها لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب، وسط غموض بشأن استقرار وقف إطلاق النار. (بلومبرغ)
القصف على الجنوب مستمر.. عمليات قياسية لـ"الحزب" وإسرائيل تؤكد: الحرب طويلة
القصف على الجنوب مستمر.. عمليات قياسية لـ"الحزب" وإسرائيل تؤكد: الحرب طويلة
توقيت يثير الشبهات: صفقة بمليارات تسبق تصريح ترامب وتحقق أرباحاً قياسية خلال دقائق
توقيت يثير الشبهات: صفقة بمليارات تسبق تصريح ترامب وتحقق أرباحاً قياسية خلال دقائق
5 مليارات دولار أرباح "هيتاشي" السنوية بنمو قدره 30%
5 مليارات دولار أرباح "هيتاشي" السنوية بنمو قدره 30%
خسائر قياسية تضرب "ستراتيجي إنك" مع تراجع البتكوين
خسائر قياسية تضرب "ستراتيجي إنك" مع تراجع البتكوين
اتحاد نقابات المزارعين يدين عدوان "بدياس": محاولة لضرب لقمة عيش الصامدين
اتحاد نقابات المزارعين يدين عدوان "بدياس": محاولة لضرب لقمة عيش الصامدين
07:33 | 2026-05-07
رسامني بحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز التعاون في النقل والبنى التحتية
رسامني بحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز التعاون في النقل والبنى التحتية
07:06 | 2026-05-07
الخولي يحذر: قانون العفو دون ضوابط هو "تشريع للفوضى"
الخولي يحذر: قانون العفو دون ضوابط هو "تشريع للفوضى"
04:12 | 2026-05-07
هل يدخل لبنان "نادي الأثرياء" عبر الذكاء الاصطناعي؟
هل يدخل لبنان "نادي الأثرياء" عبر الذكاء الاصطناعي؟
02:30 | 2026-05-07
انخفاض ملحوظ في أسعار النفط
انخفاض ملحوظ في أسعار النفط
02:17 | 2026-05-07
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
