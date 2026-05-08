لهذا السبب.. الدولار يسجل ارتفاعًا مقابل معظم العملات الرئيسية

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومًا بتجدد التوترات بين وإيران.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الكبرى، زيادة بنسبة 0.06% ليصل إلى 98.124 نقطة عند الساعة 11:05 بتوقيت .

وجاء هذا الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كان الدولار قد تراجع سابقًا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي أسواق العملات، جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار، متجهًا نحو أول خسارة أسبوعية منذ 2026، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج انتخابات محلية قد تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر.

أما اليورو فاستقر عند 1.1727 دولار، مع توقعات بإغلاق أسبوعي على ارتفاع طفيف.

وفي المقابل، بلغ الدولار 0.72059 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.59365 دولار، وسط اتجاههما لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من تحسن شهية المخاطرة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تبادل جديد لإطلاق النار والانتقادات بين وطهران يوم الخميس، ما يزيد من هشاشة وقف إطلاق النار القائم منذ شهر، بالتزامن مع بحث مقترحًا أمريكيًا لإنهاء الحرب. (روسيا اليوم)