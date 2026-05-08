تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

لهذا السبب.. الدولار يسجل ارتفاعًا مقابل معظم العملات الرئيسية

Lebanon 24
08-05-2026 | 03:39
A-
A+
لهذا السبب.. الدولار يسجل ارتفاعًا مقابل معظم العملات الرئيسية
لهذا السبب.. الدولار يسجل ارتفاعًا مقابل معظم العملات الرئيسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومًا بتجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الكبرى، زيادة بنسبة 0.06% ليصل إلى 98.124 نقطة عند الساعة 11:05 بتوقيت موسكو.

وجاء هذا الارتفاع لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كان الدولار قد تراجع سابقًا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام.

وفي أسواق العملات، جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3555 دولار، متجهًا نحو أول خسارة أسبوعية منذ مارس 2026، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج انتخابات محلية قد تزيد الضغوط السياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر.

أما اليورو فاستقر عند 1.1727 دولار، مع توقعات بإغلاق أسبوعي على ارتفاع طفيف.

وفي المقابل، بلغ الدولار الأسترالي 0.72059 دولار، بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.59365 دولار، وسط اتجاههما لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من تحسن شهية المخاطرة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه التحركات في ظل تبادل جديد لإطلاق النار والانتقادات بين واشنطن وطهران يوم الخميس، ما يزيد من هشاشة وقف إطلاق النار القائم منذ شهر، بالتزامن مع بحث إيران مقترحًا أمريكيًا لإنهاء الحرب. (روسيا اليوم) 

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
وكالة إيسنا: انخفاض قيمة العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي بلغ 1.8 مليون ريال مقابل الدولار الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 16:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً جديداً.. كم بلغت مؤخراً؟
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 16:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ارتفاع أسعار النفط ثمن زهيد للغاية مقابل عدم حصول إيران على سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 16:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
طبيبة تحدد أحد الأسباب الرئيسية لضعف الذاكرة
lebanon 24
Lebanon24
08/05/2026 16:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

الأمريكية

الأسترالي

الرئيسي

واشنطن

التزام

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-05-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:28 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-05-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
09:18 | 2026-05-08
Lebanon24
04:36 | 2026-05-08
Lebanon24
02:19 | 2026-05-08
Lebanon24
01:00 | 2026-05-08
Lebanon24
23:00 | 2026-05-07
Lebanon24
15:16 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24