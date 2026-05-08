نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم

أفادت وسائل إعلام محلية بأن ولاية نيوجيرزي خفضت سعر تذكرة الذهاب والإياب لحضور ‌العالم في استاد ميتلايف من 150 دولارا إلى 105 دولارات، وذلك بعد أن أثار السعر الأصلي انتقادات من (الفيفا).

ورغم هذا التخفيض، لا يزال السعر يفوق بكثير أقل من 15 ⁠دولارا التي تكلفها الرحلة نفسها في يوم اعتيادي، كما يتجاوز 80 دولارا لتذكرة الذهاب والإياب لخدمة الحافلات التي يوفرها إلى الملعب الذي يسع 82500 متفرج، والذي سيستضيف ثماني مباريات في ، من بينها المباراة النهائية في 19 يوليو المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة وسائل النقل في نيوجيرزي، كريس كولوري، ‌قد ⁠أشار الشهر الماضي إلى الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وزيادة عدد الركاب بسبب إغلاق مواقف السيارات العامة حول الاستاد لتبرير رفع السعر.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، هيمو شيرجي، إن السعر الأصلي البالغ 150 ⁠دولارا سيكون له "تأثير سلبي" على المشجعين.

وكانت حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، قالت سابقا إن الفيفا يجب ⁠أن يتحمل تكاليف النقل، حيث أن شركة وسائل النقل في نيوجيرزي " تحملت فاتورة بقيمة 48 مليون دولار" لضمان سلامة المشجعين.