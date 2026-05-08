تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم

Lebanon 24
08-05-2026 | 13:00
A-
A+
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم
نيوجيرزي تخفّض أسعار تذاكر النقل لمباريات كأس العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت وسائل إعلام محلية بأن ولاية نيوجيرزي خفضت سعر تذكرة الذهاب والإياب لحضور مباريات كأس ‌العالم في استاد ميتلايف من 150 دولارا إلى 105 دولارات، وذلك بعد أن أثار السعر الأصلي انتقادات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ورغم هذا التخفيض، لا يزال السعر يفوق بكثير أقل من 15 ⁠دولارا التي تكلفها الرحلة نفسها في يوم اعتيادي، كما يتجاوز 80 دولارا لتذكرة الذهاب والإياب لخدمة الحافلات التي يوفرها الفيفا إلى الملعب الذي يسع 82500 متفرج، والذي سيستضيف ثماني مباريات في كأس العالم، من بينها المباراة النهائية في 19 يوليو تموز المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة وسائل النقل في نيوجيرزي، كريس كولوري، ‌قد ⁠أشار الشهر الماضي إلى الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وزيادة عدد الركاب بسبب إغلاق مواقف السيارات العامة حول الاستاد لتبرير رفع السعر.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في كأس العالم 2026، هيمو شيرجي، إن السعر الأصلي البالغ 150 ⁠دولارا سيكون له "تأثير سلبي" على المشجعين.

وكانت حاكمة ولاية نيوجيرسي، ميكي شيريل، قالت سابقا إن الفيفا يجب ⁠أن يتحمل تكاليف النقل، حيث أن شركة وسائل النقل في نيوجيرزي " تحملت فاتورة بقيمة 48 مليون دولار" لضمان سلامة المشجعين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أرقام مرتفعة جدًا.. زيادة أسعار تذاكر كأس العالم إليكم كم بلغت
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار تذاكر حفل عمرو دياب تشعل جدلاً على مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستنخفض أسعار تذاكر الطيران قريباً؟
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار صادمة.. تذاكر الأرجنتين وموريتانيا تشتعل بسبب ميسي
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:11:13 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

رياضة

منوعات

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

مباريات كأس

كأس العالم

لكرة القدم

كرة القدم

الفيفا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-05-08
Lebanon24
16:12 | 2026-05-08
Lebanon24
16:00 | 2026-05-08
Lebanon24
16:00 | 2026-05-08
Lebanon24
15:41 | 2026-05-08
Lebanon24
14:48 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24