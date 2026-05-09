تحذيرات من أزمة سيولة.. هيئة أميركية أمام خسائر بمليارات

في ظل أزمة مالية متفاقمة، كشفت الأميركية، عن خسائر فصلية صافية بلغت نحو 2 مليار دولار، محذرة من احتمال نفاد السيولة بحلول شهر شباط المقبل.وأوضحت الهيئة أن حجم البريد تراجع بنسبة 6.3% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار 2026، بينما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.3% لتصل إلى 20.2 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.والشهر الماضي، كانت الهيئة قد أعلنت عن تعليق مؤقت لمساهمات صاحب العمل في نظام المعاشات التقاعدية بهدف الحفاظ على السيولة، إلى جانب خطط لرفع سعر طابع البريد من 78 إلى 82 سنتًا بدءًا من 12 .