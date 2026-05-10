أسعار حمض الكبريتيك زادت بشكل حاد.. اغلاق مضيق هرمز يمنع وصول جزء كبير من إمدادات الكبريت للأسواق





وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن أسعار حمض الكبريتيك زادت بشكل حاد بنسبة وصلت إلى 80%، جراء الحرب الأميركية على وقيود على تصديره، ما أثار مخاوف بشأن توافر هذه المادة التي يعتمد عليها العالم في إنتاج الغذاء، والمعادن، والورق، والرقائق الإلكترونية، والمياه النظيفة.

ويعد حمض الكبريتيك أكثر المواد الكيميائية استهلاكاً في العالم، حيث يُنتج من صهر وتكرير المعادن غير الحديدية مثل النحاس والنيكل، أو من خلال حرق الكبريت، الناتج الثانوي عن تكرير والغاز، فيما يُستخدم الحمض على نطاق واسع في الصناعة الثقيلة لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات والمواد.

وأشار التقرير، إلى أن حمض الكبريتيك يُستخدم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، واستخلاص النحاس وغيره من المعادن من الصخور، ومعالجة الصلب، وصباغة الجلود، كما يسهم في معالجة مياه الشرب، وكذلك في صناعة البطاريات، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى إنتاج حمض الستريك الذي يُضفي نكهة حامضة على المشروبات السكرية، والسيليكا التي تُعطي معجون الأسنان قوامه الخشن.



ولفتت الصحيفة إلى أن "حمض الكبريتيك مادة شديدة التآكل، ما يجعل نقله مكلفاً وصعباً.. والمستخدمون لا يحتفظون عادةً بكميات كبيرة من هذا الحمض لأن تخزينه يتطلب عناية خاصة وخزانات مخصصة".



ويأتي جزء كبير من الكبريت العالمي يأتي من مصافي النفط ومحطات في منطقة ، إلا أن هذه الإمدادات توقفت بسبب إغلاق مضيق هرمز.