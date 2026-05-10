|
|
إقتصاد
أسعار حمض الكبريتيك زادت بشكل حاد.. اغلاق مضيق هرمز يمنع وصول جزء كبير من إمدادات الكبريت للأسواق
Lebanon 24
10-05-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال "WSJ"، بأن غلق مضيق هرمز أدى لمنع وصول جزء كبير من إمدادات الكبريت للأسواق.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن أسعار حمض الكبريتيك زادت بشكل حاد بنسبة وصلت إلى 80%، جراء الحرب الأميركية
الإسرائيلية
على
إيران
وقيود
الصين
على تصديره، ما أثار مخاوف بشأن توافر هذه المادة التي يعتمد عليها العالم في إنتاج الغذاء، والمعادن، والورق، والرقائق الإلكترونية، والمياه النظيفة.
ويعد حمض الكبريتيك أكثر المواد الكيميائية استهلاكاً في العالم، حيث يُنتج من صهر وتكرير المعادن غير الحديدية مثل النحاس والنيكل، أو من خلال حرق الكبريت، الناتج الثانوي عن تكرير
النفط
والغاز، فيما يُستخدم الحمض على نطاق واسع في الصناعة الثقيلة لإنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات والمواد.
وأشار التقرير، إلى أن حمض الكبريتيك يُستخدم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، واستخلاص النحاس وغيره من المعادن من الصخور، ومعالجة الصلب، وصباغة الجلود، كما يسهم في معالجة مياه الشرب، وكذلك في صناعة البطاريات، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى إنتاج حمض الستريك الذي يُضفي نكهة حامضة على المشروبات السكرية، والسيليكا التي تُعطي معجون الأسنان قوامه الخشن.
ولفتت الصحيفة إلى أن "حمض الكبريتيك مادة شديدة التآكل، ما يجعل نقله مكلفاً وصعباً.. والمستخدمون لا يحتفظون عادةً بكميات كبيرة من هذا الحمض لأن تخزينه يتطلب عناية خاصة وخزانات مخصصة".
ويأتي جزء كبير من الكبريت العالمي يأتي من مصافي النفط ومحطات
الغاز
في منطقة
الخليج
، إلا أن هذه الإمدادات توقفت بسبب إغلاق مضيق هرمز.
"الطاقة الدولية" تحذر: إغلاق هرمز يُهدد بارتفاع حاد في أسعار الطاقة
"أ ف ب": أسعار النفط ترتفع بمقدار 5% بسبب مخاوف من تمديد إغلاق مضيق هرمز
المتحدث باسم الخارجية القطرية: قطر لا تقبل بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز
مدير وكالة الطاقة الدولية: إذا لم يُفتح مضيق هرمز فعلينا الاستعداد لارتفاع كبير في أسعار الطاقة
ارتفاع في اسعار الدولار
الذهب ينخفض متأثراً بمخاوف التضخم
مع إخفاق أميركا وإيران في التوصل إلى اتفاق.. ارتفاع في أسعار النفط
حرب إيران والتوترات التجارية تلقي بظلالها على زيارة ترامب إلى الصين
العراق يعلن عن خطة لتنشيط الاقتصاد ودعم الاستثمار
