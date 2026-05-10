تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

حرب إيران والتوترات التجارية تلقي بظلالها على زيارة ترامب إلى الصين

Lebanon 24
10-05-2026 | 16:00
A-
A+
حرب إيران والتوترات التجارية تلقي بظلالها على زيارة ترامب إلى الصين
حرب إيران والتوترات التجارية تلقي بظلالها على زيارة ترامب إلى الصين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قبل أسابيع من زيارته إلى الصين، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تنبأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن نظيره الصيني، شي جين بينغ، سيستقبله بحفاوة بالغة عند وصوله إلى بكين، قائلاً إنه "سيمنحني عناقاً كبيراً ودافئاً لدى وصولي إلى هناك".
Advertisement

لكن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الصين وإيران، فضلاً عن التوترات التجارية الناجمة عن التهديدات بفرض رسوم جمركية والتي يعود تاريخها إلى ولاية ترامب الأولى، قد تلقي بظلالها على المشاعر الإيجابية خلال زيارة ترامب إلى بكين خلال الأسبوع الجاري، وذلك على الرغم من أن الرئيس الجمهوري دأب لسنوات على الإشادة بشي جين بينغ، معلناً بوضوح أنه يعتبر الرئيس الصيني منافساً قوياً بما يكفي لينال احترامه وإعجابه.

ولا يفضل ترامب الرحلات الجوية الطويلة أو البقاء لفترات طويلة بعيداً عن البيت الأبيض أو ممتلكاته في فلوريدا ونيوجيرسي، حيث من المتوقع أن يقضي ترامب أجزاء فقط من ثلاثة أيام في الصين، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ومن المنتظر أن تحظى الزيارة بمراسم رسمية كبيرة، لكنها على الأرجح لن تصل إلى مستوى زيارة ترامب الأولى إلى الصين في عام 2017، والتي وصفتها بكين آنذاك بأنها "زيارة دولة مميزة".

وقال المدير السابق لشؤون الصين في مجلس الأمن القومي خلال إدارة بايدن، جوناثان تشين، إنه "حتى قبل هذا التصعيد مع إيران، لم تكن الصين ستمنح الزيارة طابع زيارة دولة مميزة كما فعلوا في المرة السابقة، وذلك لأن الأجواء متوترة".
مواضيع ذات صلة
مسؤولون أميركيون: ترامب سيلجأ للحرب إذا لم يتوصل لاتفاق مع إيران قبل زيارة الصين
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب حرب إيران.. ترامب يغير موعد زيارته للصين
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل زيارة ترامب بكين.. عراقجي يتوجه إلى الصين
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين.. تحقيق ضد قيود أميركية قبل زيارة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 02:31:48 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأمن القومي

مجلس الأمن

الجمهوري

دونالد

الطويل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-10
Lebanon24
12:34 | 2026-05-10
Lebanon24
10:44 | 2026-05-10
Lebanon24
09:25 | 2026-05-10
Lebanon24
07:50 | 2026-05-10
Lebanon24
05:20 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24