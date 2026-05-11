مع إخفاق أميركا وإيران في التوصل إلى اتفاق.. ارتفاع في أسعار النفط

قفزت أسعار 3 دولارات للبرميل اليوم الاثنين، في ظل إخفاق وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته ، بينما ظل مغلقاً إلى حد كبير، مما أدى إلى استمرار قلة إمدادات الطاقة العالمية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.18 دولار أو 3.14% لتصل إلى 104.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:36 بتوقيت غرينتش، مواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23% يوم الجمعة.وبلغ سعر خام غرب الوسيط الأميركي 98.51 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 3.09 دولار أو 3.24% بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.64% في الجلسة السابقة.