الذهب ينخفض متأثراً بمخاوف التضخم

11-05-2026 | 01:45
الذهب ينخفض متأثراً بمخاوف التضخم
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة أسعار النفط، مما زاد من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4684.32 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.8% إلى 4692.70 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد رد إيران على مقترح أميركي لإجراء محادثات سلام، مما بدد الآمال في نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في إيران ولبنان وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة العالمية.

وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد تيم ووترر: "نشهد في الأساس تبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق (سلام) وشيك، ويشعر الذهب بوطأة الارتفاع المتجدد في أسعار النفط الخام".

وقفزت أسعار النفط مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، مما أبقى إمدادات الطاقة العالمية محدودة.
