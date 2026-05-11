الذهب ينخفض متأثراً بمخاوف التضخم

انخفضت أسعار اليوم الاثنين، إذ أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين وإيران إلى زيادة أسعار ، مما زاد من المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.وبحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4684.32 دولار للأونصة.وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 0.8% إلى 4692.70 دولار، نقلاً عن وكالة " ".وارتفع الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.ورفض الرئيس الأميركي أمس الأحد رد مقترح أميركي لإجراء محادثات سلام، مما بدد الآمال في نهاية وشيكة للصراع المستمر منذ 10 أسابيع والذي تسبب في أضرار واسعة النطاق في ولبنان وشل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة العالمية.وقال كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد تيم ووترر: "نشهد في الأساس تبدد الآمال في التوصل إلى اتفاق (سلام) وشيك، ويشعر الذهب بوطأة الارتفاع المتجدد في أسعار النفط الخام".وقفزت أسعار النفط مع بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، مما أبقى إمدادات الطاقة العالمية محدودة.