ارتفاع في اسعار الدولار

ارتفع الدولار لليوم الثاني على التوالي مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الاثنين خلال التعاملات الآسيوية، مدعوما ببيانات قوية عن سوق العمل في والطلب على الملاذ الآمن المدفوع بما يشهده اتفاق وقف إطلاق النار بين وطهران من مخاطر.وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1757 دولار وتراجع الين 0.3% إلى 157.155 ين للدولار وانخفض 0.3% إلى 1.3590 دولار. وفقد الدولار الحساس للمخاطر 0.2% إلى 0.7229 دولار، في حين خسر نظيره النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5948 دولار.وقال أليكس لو المحلل لدى تي.دي سيكيوريتيز في إن العوامل التي قد تؤثر سلبا على الدولار "أصبحت أكثر غموضا بعد معارضة أعضاء الذين يميلون لتشديد السياسة النقدية والبيانات الأميركية القوية واستمرار حالة الجمود في "، وفق وكالة " ".