ارتفاع في اسعار الدولار

ارتفع الدولار لليوم الثاني على التوالي مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الاثنين خلال التعاملات الآسيوية، مدعوما ببيانات قوية عن سوق العمل في الولايات المتحدة
والطلب على الملاذ الآمن المدفوع بما يشهده اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن
وطهران من مخاطر.
وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1757 دولار وتراجع الين 0.3% إلى 157.155 ين للدولار وانخفض الجنيه الإسترليني
0.3% إلى 1.3590 دولار. وفقد الدولار الأسترالي
الحساس للمخاطر 0.2% إلى 0.7229 دولار، في حين خسر نظيره النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5948 دولار.
وقال أليكس لو المحلل لدى تي.دي سيكيوريتيز في سنغافورة
إن العوامل التي قد تؤثر سلبا على الدولار "أصبحت أكثر غموضا بعد معارضة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي
الذين يميلون لتشديد السياسة النقدية والبيانات الأميركية القوية واستمرار حالة الجمود في الشرق الأوسط
"، وفق وكالة "رويترز
".