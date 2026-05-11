انطلاق قمة صينية - أميركية بعد غد الأربعاء لبحث ملفات الحرب والتجارة والطاقة

أعربت ، عن استنكارها الشديد لفرض عقوبات على ثلاث شركات صينية بتهمة تقديم الدعم العسكري لإيران، واصفةً هذه الخطوة بأنها "أحادية الجانب وغير قانونية".

وأكد المتحدث باسم الخارجية ، قوه جيا كون، بلاده بحماية مصالح شركاتها، محذراً من محاولات تشويه سمعة الدول عبر "ربطها الخبيث" بالأزمات الدولية، وداعيًا إلى بذل كل الجهود لمنع اتساع رقعة القتال.



وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، حيث أعلنت رسمياً عن زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي تبدأ بعد غد الأربعاء، وهي الأولى لرئيس أميركي منذ عام 2017. ومن المقرر أن يعقد ترمب قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث ملفات شائكة، أبرزها النزاعات التجارية، وتداعيات الحرب الأميركية ضد ، بالإضافة إلى أزمة الطاقة الناجمة عن تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وسط آمال صينية بإدارة الخلافات على قاعدة "المساواة والاحترام المتبادل".