توقيت الحجز والمنافسة.. ركيزتان أساسيتان في تحديد قيمة التذكرة عالمياً

تعتمد شركات الطيران في تحديد أسعار تذاكر السفر على نظام ديناميكي معقد يُعرف بـ "إدارة العائد"، وهو نظام يهدف إلى تعظيم الأرباح من خلال تعديل الأسعار لحظياً بناءً على تقلبات والطلب.وتتحكم عدة عوامل رئيسية في تحديد السعر النهائي الذي يدفعه المسافر، أبرزها:توقيت الحجز: ترتفع الأسعار عادةً مع اقتراب موعد الرحلة، حيث تفترض الشركات أن المسافر في اللحظات الأخيرة هو مسافر "اضطراري" أو "رجل أعمال" مستعد لدفع مبالغ أعلى.المنافسة على المسار: تلعب المنافسة بين الشركات على خطوط طيران معينة دوراً حاسماً؛ فالمسارات التي تخدمها شركات عديدة تشهد استقراراً أو انخفاضاً في الأسعار مقارنة بالمسارات الحصرية.تصنيف المقاعد: لا تكتفي الشركات بتقسيم الطائرة إلى درجة أولى وسياحية فقط، بل تقسم الدرجة السياحية الواحدة إلى فئات سعرية متعددة (برموز مخفية)، تُباع كل فئة منها بسعر مختلف رغم تماثل المقاعد والخدمات.أسعار الوقود والضرائب: تشكل تكاليف الوقود المتغيرة والرسوم الحكومية والمطارية جزءاً كبيراً من قيمة التذكرة، وهي عوامل خارجة عن سيطرة شركات الطيران لكنها تضاف مباشرة إلى السعر النهائي.الموسمية والوجهة: تزداد الأسعار بشكل حاد خلال العطلات الرسمية والمواسم السياحية الكبرى، حيث يتجاوز الطلب سعة المقاعد المتاحة.