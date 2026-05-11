تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

توقيت الحجز والمنافسة.. ركيزتان أساسيتان في تحديد قيمة التذكرة عالمياً

Lebanon 24
11-05-2026 | 23:00
A-
A+
توقيت الحجز والمنافسة.. ركيزتان أساسيتان في تحديد قيمة التذكرة عالمياً
توقيت الحجز والمنافسة.. ركيزتان أساسيتان في تحديد قيمة التذكرة عالمياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعتمد شركات الطيران في تحديد أسعار تذاكر السفر على نظام ديناميكي معقد يُعرف بـ "إدارة العائد"، وهو نظام يهدف إلى تعظيم الأرباح من خلال تعديل الأسعار لحظياً بناءً على تقلبات العرض والطلب.
Advertisement

وتتحكم عدة عوامل رئيسية في تحديد السعر النهائي الذي يدفعه المسافر، أبرزها:

توقيت الحجز: ترتفع الأسعار عادةً مع اقتراب موعد الرحلة، حيث تفترض الشركات أن المسافر في اللحظات الأخيرة هو مسافر "اضطراري" أو "رجل أعمال" مستعد لدفع مبالغ أعلى.

المنافسة على المسار: تلعب المنافسة بين الشركات على خطوط طيران معينة دوراً حاسماً؛ فالمسارات التي تخدمها شركات عديدة تشهد استقراراً أو انخفاضاً في الأسعار مقارنة بالمسارات الحصرية.

تصنيف المقاعد: لا تكتفي الشركات بتقسيم الطائرة إلى درجة أولى وسياحية فقط، بل تقسم الدرجة السياحية الواحدة إلى فئات سعرية متعددة (برموز مخفية)، تُباع كل فئة منها بسعر مختلف رغم تماثل المقاعد والخدمات.

أسعار الوقود والضرائب: تشكل تكاليف الوقود المتغيرة والرسوم الحكومية والمطارية جزءاً كبيراً من قيمة التذكرة، وهي عوامل خارجة عن سيطرة شركات الطيران لكنها تضاف مباشرة إلى السعر النهائي.

الموسمية والوجهة: تزداد الأسعار بشكل حاد خلال العطلات الرسمية والمواسم السياحية الكبرى، حيث يتجاوز الطلب سعة المقاعد المتاحة.
مواضيع ذات صلة
"الوطني الحر": حصرية السلاح وتحييد لبنان ركيزتان أساسيتان لإعادة إستنهاض الدولة
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الإعلام الرقمي ركيزة أساسية لحماية المجتمع وتعزيز الاستقرار في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا ليو في اليوم العالمي لحرية الصحافة: الإعلام ركيزة للديمقراطية ويجب حمايته من الانتهاكات
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لأول مرة قبل 40 عامًا.. العراق ينجح بحجز آخر تذكرة للمونديال
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 08:31:21 Lebanon 24 Lebanon 24

المطار

العرض

الحص

ساسي

مواس

دارت

بيرا

كالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
00:44 | 2026-05-12
Lebanon24
23:46 | 2026-05-11
Lebanon24
16:16 | 2026-05-11
Lebanon24
16:00 | 2026-05-11
Lebanon24
14:00 | 2026-05-11
Lebanon24
12:15 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24