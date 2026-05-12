حالة ترقّب في الأسواق.. الذهب مستقر والنفط يرتفع

استقرت أسعار اليوم، وسط تقييم المستثمرين للتطورات بشأن الصراع في وتوقعات أسعار الفائدة قبل صدور بيانات التضخم الأميركية، بحسب " ".

وبقي الذهب في المعاملات الفورية عند 4732.89 دولارا ‌للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0246 بتوقيت غرينتش.

كذلك استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 86.08 دولارات للأوقية، في حين انخفض البلاتين 1.6 بالمئة إلى 2098.25 دولارا وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1494 دولارا.

من ناحية أخرى، ارتفعت ‌أسعار ⁠النفط في بداية التداولات الآسيوية، كما عزز الدولار المكاسب التي سجلها في الجلسة السابقة.