الدولار يستقر مع تراجع الآمال بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

استقر الدولار اليوم الثلاثاء مع عدم ظهور أي للتقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار وأثار قلق المستثمرين من احتمال الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية.ويخشى المستثمرون الآن من أن يكون وقف إطلاق النار الساري منذ السابع من أبريل/نيسان في خطر، وأن تستأنف الأعمال القتالية في الصراع الذي بدأ في نهاية فبراير/شباط وأسفر عن مقتل الآلاف وتوقف تدفقات طاقة بالغة الأهمية.ومع بقاء الحيوي مغلقا إلى حد كبير، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% لتصل إلى 104.55 دولار للبرميل. غرب الوسيط الأميركي 0.13% إلى 98.17 دولار للبرميل اليوم، وفق وكالة " ".